



17. Juni 2026

Rosenauer Adrian Veștea soll neue Regierung bilden

Der rumänische Staatspräsident Nicușor Dan hat am 14. Juni Adrian Veștea, stellvertretender Vorsitzender der Nationalliberalen Partei (PNL) und Präsident des Kronstädter Kreisrates, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

Staatspräsident Nicușor Dan (Mitte) gab am Sonntagmorgen im Schloss Cotroceni bekannt, dass Eugen Tomac (links) auf sein Mandat als designierter Premier verzichtet und Adrian Veștea mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt wird. Foto: Rumänisches Präsidialamt (presidency.ro) Gleichzeitig legte Eugen Tomac (PMP) sein Mandat als designierter Ministerpräsident, das Dan ihm zehn Tage zuvor erteilt hatte, nieder. Es sei ihm nicht gelungen, alle im Parlament vertretenen politischen Parteien von seinem Vorhaben zu überzeugen, bedauerte Tomac. Präsident Nicușor Dan zeigte sich überzeugt, dass der neue designierte Premierminister die ihm übertragene Aufgabe erfolgreich erfüllen werde, berichtet



Adrian Veștea erklärte, er übernehme die Verantwortung in einer Zeit politischer Krise und wolle den prowestlichen Kurs Rumäniens fortsetzen. Das Land befinde sich in einer schwierigen Lage und brauche dringend Stabilität und eine handlungsfähige Regierung. Der am 14. Dezember 1973 in Rosenau (Râșnov) geborene liberale Politiker verfügt über langjährige Erfahrung als Bürgermeister seiner Heimatstadt, als Kreisratsvorsitzender und Entwicklungsminister.



Dass Adrian Veștea den Ruf von Präsident Dan angenommen hat, das Land aus der Krise herauszuführen, stößt auf heftigen Widerstand bei Ilie Bolojan, PNL-Vorsitzender und Übergangsministerpräsident, der am 5. Mai durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt wurde ( Gleichzeitig legte Eugen Tomac (PMP) sein Mandat als designierter Ministerpräsident, das Dan ihm zehn Tage zuvor erteilt hatte, nieder. Es sei ihm nicht gelungen, alle im Parlament vertretenen politischen Parteien von seinem Vorhaben zu überzeugen, bedauerte Tomac. Präsident Nicușor Dan zeigte sich überzeugt, dass der neue designierte Premierminister die ihm übertragene Aufgabe erfolgreich erfüllen werde, berichtet Radio Rumänien International Adrian Veștea erklärte, er übernehme die Verantwortung in einer Zeit politischer Krise und wolle den prowestlichen Kurs Rumäniens fortsetzen. Das Land befinde sich in einer schwierigen Lage und brauche dringend Stabilität und eine handlungsfähige Regierung. Der am 14. Dezember 1973 in Rosenau (Râșnov) geborene liberale Politiker verfügt über langjährige Erfahrung als Bürgermeister seiner Heimatstadt, als Kreisratsvorsitzender und Entwicklungsminister.Dass Adrian Veștea den Ruf von Präsident Dan angenommen hat, das Land aus der Krise herauszuführen, stößt auf heftigen Widerstand bei Ilie Bolojan, PNL-Vorsitzender und Übergangsministerpräsident, der am 5. Mai durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt wurde ( diese Zeitung berichtete). In einer Sitzung der erweiterten Parteiführung am 15. Juni setzte Bolojan es durch, dass die PNL den designierten Premier mehrheitlich ablehnt und ihm mit dem Parteiausschluss droht, falls er den Versuch einer Regierungsbildung fortsetzen werde. Siegbert Bruss

Schlagwörter: Regierung, Bolojan, Veștea

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