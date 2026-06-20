



20. Juni 2026

Haferlandwoche mit vielseitigem Programm

Die 14. Kulturwoche Haferland, das große und beliebte Kulturfest der sächsischen Gemeinschaft in Rumänien, findet vom 6. bis 9. August unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, und der berühmten Sportlerin Nadia Comăneci statt. Zehn siebenbürgische Dörfer werden ihre Tore öffnen: Arkeden (Archita), Keisd (Saschiz), Hamruden (Homorod), Reps (Rupea), Deutsch-Kreuz (Criţ), Radeln (Roadeș), Meschendorf (Meșendorf), Klosdorf (Cloașterf), Bodendorf (Bunești) und Deutsch-Weißkirch (Viscri).

Sie stellten die Haferlandwoche bei einer Pressekonferenz in Bukarest vor, von links nach rechts: Călin Noru Stamatoiu von Dominic Boutique Transilvania, Ursula Radu-Fernolend von der Mihai Eminescu Stiftung, Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar und Bukarester Stadtpfarrer, Andreea Marin, Moderatorin, Michael Schmidt, Iulia Balaci vom Dorfmuseum „Dimitrie Gusti“ in Bukarest, Cristian Gherghiceanu von der ADEPT-Stiftung. Foto: Michael Schmidt Stiftung Rumänien feiert gemeinsam mit Nadia Comăneci heuer den 50. Jahrestag der ersten Note 10, die jemals in einem olympischen Turnwettbewerb vergeben wurde, und zwar bei der Olympiade 1976 in Montreal. Als eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten hat sich Nadia Comăneci auch als Sportbotschafterin verdient gemacht und sich für humanitäre Zwecke eingesetzt. Sie wird am Haupttag in Deutsch-Kreuz teilnehmen.



60 Veranstaltungen für Jung und Alt werden geboten: Besichtigungen der berühmten Wehrkirchen (einige gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe), Konzerte, Theater- und Tanzvorführungen, Vorträge, Führungen zu historischen Sehenswürdigkeiten, Handwerksworkshops für Kinder und Erwachsene sowie traditionelle Tänze und Konzerte mit sächsischer Volksmusik. Zudem gibt es ein Maria-Tănase-Konzert mit Luiza Zan & Jazzpar Trio sowie ein Jazzkonzert mit Luiza Zan, Mariano Castro und dem Muse Quartett in der Burg Reps (Rupea). Den traditionellen sächsischen Ball in Deutsch-Kreuz wird die siebenbürgische Musikband Flamingo Sound aus Nürnberg gestalten.



2026 begeht die Kulturwoche Haferland ihre fünfjährige Zusammenarbeit mit der Projektgruppe Haferland und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen. Aus Anlass dieses Jubiläums werden am Samstagnachmittag, dem 8. August, Blasmusik und Tänze in der Kirchenburg in Deutsch-Kreuz aufgeführt. Projektgruppe Haferland, Original Karpaten Express und Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen werden am Umzug teilnehmen und die Gäste mit ihrer Musik erfreuen.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Zur Kulturwoche werden über 8 000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet.



Außerdem wird das Festival die Ausstellung „AGAPI – ein halbes Jahrhundert Liebe“ der Künstlerin und Schauspielerin Kira Hagi beherbergen, die in ihrem Projekt das Haus als Ort der Erinnerung und der Kontinuität thematisiert. Inspiriert von der Bedeutung des Begriffs „meraki“ (etwas mit Herz und Hingabe tun), ist das Haus als realer Raum konzipiert, in dem Bild, Objekt und Klang aufeinandertreffen und den Besuchern die Möglichkeit bieten, über ihre eigenen Wurzeln und die Idee von Zuhause nachzudenken.



„Ich bin besonders stolz darauf, dass es uns in fast anderthalb Jahrzehnten unermüdlicher Arbeit gelungen ist, die Kulturwoche Haferland zum vielleicht wichtigsten kulturellen Treffen der sächsischen Gemeinschaft in Siebenbürgen zu machen – zu einer Gelegenheit, die Bindungen der im Ausland lebenden Sachsen an ihre Heimat und ihre Familien doert wieder aufleben zu lassen“, erklärte Michael Schmidt, Vorsitzender der Michael-Schmidt-Stiftung, auf der Pressekonferenz am 20. Mai in Bukarest. „Für die Sachsen ist die Sehnsucht nach Siebenbürgen auch eine Form des Vertrauens. Vertrauen, um unsere inneren Ressourcen weiter aufzubauen, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen fortzuführen, unser kulturelles Erbe zu bewahren und für die Zukunft der kommenden Generationen zu sorgen.“ Er fühle sich geehrt, dass Mircea Abrudean, Präsident des rumänischen Senats, und Nadia Comăneci, „eine legendäre Persönlichkeit des Weltsports“, die Schirmherrschaft für das Festival übernommen hätten.



Bei der Pressekonferenz fand das Thema „Sehnsucht nach Siebenbürgen“ und Rückbesinnung auf die historischen Wurzeln der sächsischen Gemeinschaft seinen Ausdruck auch in der Schenkung, die Michael Schmidt zugunsten des Nationalen Dorfmuseums „Dimitrie Gusti“ tätigte: eine traditionelle Aussteuertruhe Deutsch-Kreuz aus dem Jahr 1897, die zuvor Teil der Sammlung mit traditionellen Gegenständen der Michael Schmidt Stiftung war. So gelangt ein kleiner Teil des wertvollen materiellen Erbes der Siebenbürger Sachsen in die Sammlung des bedeutendsten Museums für ländliche Kultur Rumäniens, wo es künftig von allen Besuchern bewundert werden kann. Die Schenkung ist zugleich eine Geste des Dankes an diese renommierte kulturelle Einrichtung, das Dorfmuseum, für die langjährige Partnerschaft und die Unterstützung des Festivals.



Das Festival wurde von Michael Schmidt und Peter Maffay als gemeinsames Projekt zur Wiederbelebung und Festigung des kulturellen Gedächtnisses der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft ins Leben gerufen. Die beiden Mitbegründer verbindet eine über zwei Jahrzehnte währende Freundschaft.



Youth Haferland, ein einzigartiges Erlebnis für Jugendliche in Zusammenarbeit mit „The Duke of Edinburgh’s International Award Romania“, findet nun bereits zum dritten Mal statt. Die Initiative Youth Haferland ist ein Bildungs- und Abenteuercamp, das Brücken zwischen Jugendlichen, Gemeinschaften und dem kulturellen Erbe schlagen soll. Der Schwerpunkt liegt auf bürgerschaftlichem Engagement und Identität. In diesem Jahr werden neben dem Nationalteam zum ersten Mal auch zwei ausländische Teams teilnehmen: aus Bulgarien und Tschechien.



Das weltweit durchgeführte Programm The Duke of Edinburgh’s International Award bietet internationale Anerkennung und einen strukturierten Rahmen für nichtformale Bildungsaktivitäten für junge Menschen im Alter von 14-24 Jahren. Auf internationaler Ebene steht das Programm unter der Schirmherrschaft von Seiner Königlichen Hoheit The Duke of Edinburgh, auf nationaler Ebene von Ihrer Majestät Margareta, der Kustodin der rumänischen Krone.



Die Haferlandwoche wird von der Michael Schmidt Stiftung und der Tabaluga/Peter Maffay Stiftung mit Unterstützung zahlreicher Partner organisiert: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, vertreten durch das Bezirkskonsistorium der Evangelischen Kirche A.B. Kronstadt, Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in Bayern, Mihai Eminescu Trust Stiftung, ADEPT Transilvania Stiftung, Verein Nowero, Stadtverwaltung von Reps (Rupea), Verein „Descoperă Archita“, Stadtverwaltungen von Vânători, Keisd (Saschiz) im Kreis Muresch und Bodendorf (Bunești) im Kreis Kronstadt, „Vecinătatea Femeilor“ (Frauennachbarschaft) aus Keisd.



Das Programm und aktuelle Informationen finden Sie auf der Website des Festivals unter Rumänien feiert gemeinsam mit Nadia Comăneci heuer den 50. Jahrestag der ersten Note 10, die jemals in einem olympischen Turnwettbewerb vergeben wurde, und zwar bei der Olympiade 1976 in Montreal. Als eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten hat sich Nadia Comăneci auch als Sportbotschafterin verdient gemacht und sich für humanitäre Zwecke eingesetzt. Sie wird am Haupttag in Deutsch-Kreuz teilnehmen.60 Veranstaltungen für Jung und Alt werden geboten: Besichtigungen der berühmten Wehrkirchen (einige gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe), Konzerte, Theater- und Tanzvorführungen, Vorträge, Führungen zu historischen Sehenswürdigkeiten, Handwerksworkshops für Kinder und Erwachsene sowie traditionelle Tänze und Konzerte mit sächsischer Volksmusik. Zudem gibt es ein Maria-Tănase-Konzert mit Luiza Zan & Jazzpar Trio sowie ein Jazzkonzert mit Luiza Zan, Mariano Castro und dem Muse Quartett in der Burg Reps (Rupea). Den traditionellen sächsischen Ball in Deutsch-Kreuz wird die siebenbürgische Musikband Flamingo Sound aus Nürnberg gestalten.2026 begeht die Kulturwoche Haferland ihre fünfjährige Zusammenarbeit mit der Projektgruppe Haferland und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen. Aus Anlass dieses Jubiläums werden am Samstagnachmittag, dem 8. August, Blasmusik und Tänze in der Kirchenburg in Deutsch-Kreuz aufgeführt. Projektgruppe Haferland, Original Karpaten Express und Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen werden am Umzug teilnehmen und die Gäste mit ihrer Musik erfreuen.Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Zur Kulturwoche werden über 8 000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet.Außerdem wird das Festival die Ausstellung „AGAPI – ein halbes Jahrhundert Liebe“ der Künstlerin und Schauspielerin Kira Hagi beherbergen, die in ihrem Projekt das Haus als Ort der Erinnerung und der Kontinuität thematisiert. Inspiriert von der Bedeutung des Begriffs „meraki“ (etwas mit Herz und Hingabe tun), ist das Haus als realer Raum konzipiert, in dem Bild, Objekt und Klang aufeinandertreffen und den Besuchern die Möglichkeit bieten, über ihre eigenen Wurzeln und die Idee von Zuhause nachzudenken.„Ich bin besonders stolz darauf, dass es uns in fast anderthalb Jahrzehnten unermüdlicher Arbeit gelungen ist, die Kulturwoche Haferland zum vielleicht wichtigsten kulturellen Treffen der sächsischen Gemeinschaft in Siebenbürgen zu machen – zu einer Gelegenheit, die Bindungen der im Ausland lebenden Sachsen an ihre Heimat und ihre Familien doert wieder aufleben zu lassen“, erklärte Michael Schmidt, Vorsitzender der Michael-Schmidt-Stiftung, auf der Pressekonferenz am 20. Mai in Bukarest. „Für die Sachsen ist die Sehnsucht nach Siebenbürgen auch eine Form des Vertrauens. Vertrauen, um unsere inneren Ressourcen weiter aufzubauen, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen fortzuführen, unser kulturelles Erbe zu bewahren und für die Zukunft der kommenden Generationen zu sorgen.“ Er fühle sich geehrt, dass Mircea Abrudean, Präsident des rumänischen Senats, und Nadia Comăneci, „eine legendäre Persönlichkeit des Weltsports“, die Schirmherrschaft für das Festival übernommen hätten.Bei der Pressekonferenz fand das Thema „Sehnsucht nach Siebenbürgen“ und Rückbesinnung auf die historischen Wurzeln der sächsischen Gemeinschaft seinen Ausdruck auch in der Schenkung, die Michael Schmidt zugunsten des Nationalen Dorfmuseums „Dimitrie Gusti“ tätigte: eine traditionelle Aussteuertruhe Deutsch-Kreuz aus dem Jahr 1897, die zuvor Teil der Sammlung mit traditionellen Gegenständen der Michael Schmidt Stiftung war. So gelangt ein kleiner Teil des wertvollen materiellen Erbes der Siebenbürger Sachsen in die Sammlung des bedeutendsten Museums für ländliche Kultur Rumäniens, wo es künftig von allen Besuchern bewundert werden kann. Die Schenkung ist zugleich eine Geste des Dankes an diese renommierte kulturelle Einrichtung, das Dorfmuseum, für die langjährige Partnerschaft und die Unterstützung des Festivals.Das Festival wurde von Michael Schmidt und Peter Maffay als gemeinsames Projekt zur Wiederbelebung und Festigung des kulturellen Gedächtnisses der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft ins Leben gerufen. Die beiden Mitbegründer verbindet eine über zwei Jahrzehnte währende Freundschaft.Youth Haferland, ein einzigartiges Erlebnis für Jugendliche in Zusammenarbeit mit „The Duke of Edinburgh’s International Award Romania“, findet nun bereits zum dritten Mal statt. Die Initiative Youth Haferland ist ein Bildungs- und Abenteuercamp, das Brücken zwischen Jugendlichen, Gemeinschaften und dem kulturellen Erbe schlagen soll. Der Schwerpunkt liegt auf bürgerschaftlichem Engagement und Identität. In diesem Jahr werden neben dem Nationalteam zum ersten Mal auch zwei ausländische Teams teilnehmen: aus Bulgarien und Tschechien.Das weltweit durchgeführte Programm The Duke of Edinburgh’s International Award bietet internationale Anerkennung und einen strukturierten Rahmen für nichtformale Bildungsaktivitäten für junge Menschen im Alter von 14-24 Jahren. Auf internationaler Ebene steht das Programm unter der Schirmherrschaft von Seiner Königlichen Hoheit The Duke of Edinburgh, auf nationaler Ebene von Ihrer Majestät Margareta, der Kustodin der rumänischen Krone.Die Haferlandwoche wird von der Michael Schmidt Stiftung und der Tabaluga/Peter Maffay Stiftung mit Unterstützung zahlreicher Partner organisiert: Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, vertreten durch das Bezirkskonsistorium der Evangelischen Kirche A.B. Kronstadt, Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in Bayern, Mihai Eminescu Trust Stiftung, ADEPT Transilvania Stiftung, Verein Nowero, Stadtverwaltung von Reps (Rupea), Verein „Descoperă Archita“, Stadtverwaltungen von Vânători, Keisd (Saschiz) im Kreis Muresch und Bodendorf (Bunești) im Kreis Kronstadt, „Vecinătatea Femeilor“ (Frauennachbarschaft) aus Keisd.Das Programm und aktuelle Informationen finden Sie auf der Website des Festivals unter https://haferland.ro

Schlagwörter: Pressekonferenz, Haferlandwoche, Michael Schmidt Stiftung

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