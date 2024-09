Kulturwerk gestaltete Haferlandwoche als Kooperationspartner mit

Die nunmehr zwölfte Ausgabe der Kulturwoche Haferland fand unter dem Motto „Geschichte, Tradition und Kultur. Gestern und heute im Haferland“ im Anschluss an das Große Sachsentreffen vom 8. bis 11. August statt. Alle teilnehmenden Orte aus dem Landstrich zwischen Schäßburg und Reps hatten sich für das viertägige Festival herausgeputzt und auf viele interessierte Gäste vorbereitet. Bei dem vielfältigen Programm war erneut für Besucher aller Altersschichten etwas geboten: Theater, Basteln und Spiele für Kinder, Workshops und Präsentationen für Jugendliche und Erwachsene. Selbstverständlich durften sich die über 8000 Besucher auch über traditionelle siebenbürgische Trachten, Tänze und Blasmusik freuen.

Die Tänzer und Musiker der Projektgruppe Haferland mit dem Landesvorsitzenden Werner Kloos nach der Brauchtums­veranstaltung in Keisd. Foto: Kerstin Arz

Deutsch-rumänisches Forum tagte in Deutsch-Kreuz

Wie in den Jahren zuvor, war das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Bayern erneut mit der Michael und Veronica Schmidt Stiftung eine Kooperationspartnerschaft eingegangen und beteiligte sich finanziell und organisatorisch an den dargebotenen Programmpunkten. Aus Bayern wurden wieder die Projekttanzgruppe und eine vereinigte Blaskapelle entsandt. Die Leiterin des Kulturwerks, Kerstin Arz, und der Landesvorsitzende von Bayern, Werner Kloos, begleiteten die Gruppen und nahmen an den Feierlichkeiten der Haferlandwoche teil.Die für die erste Teilnahme an der Haferlandwoche 2021 gegründete Projektgruppe hat sich mittlerweile in Bayern als feste Größe etabliert und nimmt auch außerhalb der Haferlandwoche Termine und Auftritte wahr. Sie besteht aus Mitgliedern verschiedener siebenbürgischer Kreis- und Tanzgruppen in Bayern. Im Vorfeld wurden in zahlreichen gemeinsamen Tanzproben neue Tänze einstudiert bzw. bekannte Tanzfolgen aufgefrischt und aufeinander abgestimmt. Unter der Leitung von Astrid Göddert haben die Tänzer diszipliniert geprobt und in einem eigens durchgeführten Probenwochenende die Darbietungen perfektioniert.Auch die vereinigte Blaskapelle bestand aus siebenbürgischen Musikern aus ganz Bayern und in diesem Jahr sogar aus Österreich. Bei zahlreichen Auftritten, unter anderem in Deutsch-Kreuz, Bodendorf, Hamruden und Reps, konnte die Blaskapelle unter der musikalischen Leitung von Gerhard Weber und Markus Schüller die Zuschauer mit bekannten Stücken begeistern. Die Musiker der Blaskapelle hatten sich eigens für die Haferlandwoche zusammengefunden und waren in dieser Konstellation noch nie gemeinsam aufgetreten. Aufgrund der diversen Verpflichtungen der einzelnen Teilnehmer während des Großen Sachsentreffens war im Vorfeld auch kein Probentermin möglich. Dennoch zeigten die Musiker ihr großartiges Können und spielten harmonisch und professionell zusammen.Die Projektgruppe, bestehend aus Tanzgruppe und Blaskapelle, machte sich am Freitag, dem 9. August, gemeinsam aus Hermannstadt in das Haferland auf. Der erste Auftritt der Gruppe war zugleich auch der organisatorisch schwierigste. Die Projekttanzgruppe hatte sich zum Ziel gesetzt, das Publikum nicht nur durch Tanzdarbietungen zu erfreuen. In einer Brauchtumsveranstaltung vor der imposanten evangelischen Kirche in Keisd zeigten die Teilnehmer der Projekttanzgruppe die Hochzeitsbräuche der siebenbürgischen Gemeinde Stolzenburg. Astrid Göddert ging in ihren Ausführungen auf Besonderheiten der Gewänder von Braut und Bräutigam ein, die anschaulich von Annalena Göddert und Rainer Kloos präsentiert wurden. Zudem erläuterte sie die einzelnen Bräuche und Meilensteine, die von der Verlobung bis zum Ende der Hochzeitsfeierlichkeiten vom Brautpaar durchlaufen werden mussten. Die weiteren Mitglieder der Projekttanzgruppe begleiteten Braut und Bräutigam bei den jeweiligen Stationen auf ihrem Weg zum jungen Ehepaar mit Liedern und der Darstellung der spezifischen Bräuche. Die Präsentation von Astrid Göddert wurde durch den Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, ins Rumänische übersetzt. So wurde das gesamte Publikum einbezogen und erhielt einen detaillierten Einblick in die Kultur und Traditionen der Siebenbürger Sachsen. Abschließend wurden die Besucher – wie traditionell bei einer siebenbürgischen Hochzeit üblich – mit selbstgekeltertem Wein und selbstgebackener Hanklich bewirtet. Dieser rundum gelungene Programmpunkt stieß beim Publikum trotz Regens auf große Begeisterung. Weitere Auftritte in Hamruden, Bodendorf und Deutsch-Kreuz rundeten das Programm der Projektgruppe ab. Bei dem Auftritt in Deutsch-Kreuz im Haus Kraus konnten sich die Projektgruppe und der Landesverband Bayern bei dem Initiator der Kulturwoche Haferland, Michael Schmidt und seiner Familie, für die erneute Teilnahme bedanken und überreichten ihm ein personalisiertes Gastgeschenk. Unter den Augen zahlreicher prominenter Gäste, unter anderem seiner Exzellenz, dem deutschen Botschafter in Rumänien, Dr. Peer Gebauer, ihrer Exzellenz, der rumänischen Botschafterin in Deutschland, Adriana-Loreta Stănescu, seiner Exzellenz, dem rumänischen Botschafter in Österreich, Emil Hurezeanu, dem Präsidenten des Bundes der Vertriebenen in Deutschland, Dr. Bernd Fabritius, dem Vorsitzenden des Siebenbürgenforums, Martin Bottesch, sowie der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein, die die Schirmherrschaft für die zwölfte Haferlandwoche übernommen hatte, präsentierte die Projekttanzgruppe einen Trachtenaufmarsch und siebenbürgische Volkstänze unter der musikalischen Begleitung der Projektblaskapelle.Der Höhepunkt der vielfältigen Veranstaltungen der Kulturwoche Haferland fand jedoch am Sonntag in Reps statt. Mit einem Festgottesdienst wurde die erste urkundliche Erwähnung von Reps vor 700 Jahren gefeiert. Das anschließende Orgelkonzert, koordiniert von Univ. Prof. Ursula Philippi, sowie die Darbietung der Projektblaskapelle im Kirchhof bildeten den musikalischen Rahmen. Der Sonntagnachmittag wurde beachtenswert auf der weithin sichtbaren Repser Burg gestaltet. Dieses Wahrzeichen der Repser Gegend wurde in der Vergangenheit aufwändig restauriert und ist nunmehr der Öffentlichkeit zugänglich. Musikalisch umrahmt von der Blaskapelle, zeigte die Projekttanzgruppe als Abschluss ihres straffen Programms einen Aufmarsch mit zahlreichen Figuren.Im Rahmen der Kulturwoche Haferland fand am Samstag, dem 10. August, die Tagung des deutsch-rumänischen Forums für bilaterale Zusammenarbeit statt. Zu dem Treffen mit namhafter Beteiligung der Botschafter beider Länder, der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein sowie zahlreicher Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft und Kultur waren das Kulturwerk, vertreten durch die Leiterin Kerstin Arz, sowie der Landesverband Bayern, vertreten durch den Landesvorsitzenden Werner Kloos eingeladen worden. Das Thema des Treffens war die „Rolle der deutsch-rumänischen bilateralen Kooperationsform in der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung der Gesellschaft“. In vielfältigen Beiträgen diskutierten die Teilnehmenden über Themenbereiche wie Migration, Kultur und Ausbildung. Das Kulturwerk und der Landesverband bekamen dabei Gelegenheit, ihre Arbeit in der grenzüberschreitenden Zusammenführung der Kultur vorzustellen.Abschließend gehen Worte des Dankes an alle Beteiligten, die zum Gelingen des Großen Sachsentreffens und der Kulturwoche Haferland beigetragen haben: die Projektgruppe Haferland mit Tänzern und Musikern, vor allem Astrid Göddert und Gerhard Weber und Markus Schüller für ihre einfühlsame und motivierende Leitung der Gruppen, an den Landesvorsitzenden Werner Kloos für die Begleitung der Gruppen während der gesamten Haferlandwoche, an die federführenden Institutionen für die großartige und vielfältige Gestaltung des Großen Sachsentreffens, an die Michael und Veronica Schmidt Stiftung für die Organisation der Kulturwoche Haferland und die bewährt gute Zusammenarbeit und vor allem an die Bayerische Staatsregierung, die mit der Zurverfügungstellung der Fördermittel zahlreiche Veranstaltungen in diesem Rahmen erst ermöglichte.

Kerstin Arz

(Beilage "Werken & Wirken", Siebenbürgische Zeitung, Folge 15 vom 23. September 2024, Seite 11)