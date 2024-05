Im Jahr des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt rechnen die Organisatoren der Kulturwoche Haferland mit einer Rekordzahl von rund zehntausend Besuchern. Die zwölfte Ausgabe des Kulturfestivals findet vom 8. bis 11. August unter der Schirmherrschaft von Prinz Philipp von und zu Liechtenstein in zehn Ortschaften zwischen Kronstadt und Schäßburg statt. Das Ereignis steht unter dem Motto „Geschichte, Tradition und Kultur. Gestern und heute im Haferland“ und wird erstmals von der königlichen Familie von Rumänien offiziell unterstützt. Die Organisatoren stellten die Höhepunkte der Kulturwoche Haferland bei einer Pressekonferenz am 17. April im Dorfmuseum „Dimitrie Gusti“ in Bukarest vor.

Sie stellten die Haferlandwoche bei einer Pressekonferenz in Bukarest vor, von links nach rechts: Ca˘lin Noru von Dominic Boutique Transilvania, Cristian Gherghiceanu, Vorsitzender der ADEPT-Stiftung, Caroline Fernolend, Vorsitzende der Mihai Eminescu Stiftung, Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar und Bukarester Stadtpfarrer, Dr. Paulina Popoiu, Direktorin des Dorfmuseums, Michael und Veronica Schmidt, Vorsitzende der M&V Schmidt Stiftung, Andreea Marin, Moderatorin, und Andrew Noble, Vorstandsmitglied der M&V Schmidt Stiftung. Foto: Dragoș Asaftei

Ein Höhepunkt ist die 700-Jahr-Feier seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg Reps, einer der schönsten und größten mittelalterlichen Festungsanlagen Siebenbürgens. Das Jubiläum wird am Sonntag, dem 11. August, in Reps gefeiert. Beim beliebten Sachsenball in Deutsch-Kreuz tritt diesmal die „Highlife“-Musikband aus Deutschland auf. In diesem Jahr wird auch der zehnte Jahrestag seit Eröffnung des Kraus-Hauses in Deutsch-Kreuz gefeiert, eines touristischen Wahrzeichens der Region, das sich auch für sozial benachteiligte Kinder in der Umgebung engagiert.Den Gästen wird ein vielseitiges und attraktives Programm in zehn Ortschaften des Haferlandes geboten: Arkeden, Bodendorf, Deutsch-Kreuz, Deutsch-Weißkirch, Hamruden, Keisd, Klosdorf, Meschendorf, Radeln und Reps. Junge und alte Gäste können sich als Teil der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft fühlen, indem sie die Kirchenburgen, sächsischen Bauernhäuser oder die Häuser von König Charles in Deutsch-Weißkirch besuchen oder an Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen von Kunsthandwerk und Trachten, Workshops für Kinder und Erwachsene, Führungen, Verkostungen von Bio-Lebensmitteln, Bällen, Tanz- und Filmvorführungen teilnehmen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Festivals ist frei.Michael Schmidt, Präsident der M&V Schmidt Stiftung, freute sich bei der Pressekonferenz in Bukarest, dass Prinz Philipp von und zu Liechtenstein die Schirmherrschaft des Festivals übernommen habe. Letztes Jahr stand das Festival unter der Schirmherrschaft seines Sohnes Prinz Alexander von Liechtenstein und dessen Gattin Prinzessin Astrid. Die Großzügigkeit seitens des Fürstenhaus von Liechtenstein zeige, „wie wertvoll dieses einzigartige Erbe der Siebenbürger Sachsen ist, ein Wunder des Überlebens einer deutschsprachigen bäuerlichen Kultur an der Ostgrenze Mitteleuropas“, sagte Schmidt. Von hoher symbolischer Bedeutung sei auch die offizielle Unterstützung, der sich die Kulturwoche Haferland durch das rumänische Königshaus, vertreten durch Ihre Majestät Margareta, erfreue. Veronica Schmidt, Mitbegründerin und Vizepräsidentin der M&V Schmidt Stiftung, berichtete über den Besuch von Prinzessin Astrid von Liechtenstein im Haferland. Ihre Durchlaucht unterstütze dankenswerterweise die Bemühungen um den Erhalt des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes und die Wiederbelebung des Haferlandes, „eine der schönsten und authentischsten Regionen Siebenbürgens“. Zudem ist es der M&V Schmidt Stiftung gelungen, den ehemaligen englischen Botschafter in Bukarest, Andrew Noble, als Vorstandsmitglied zu gewinnen.Zum ersten Mal arbeitet das Kulturfestival auch mit The Duke of Edinburgh‘s International Award Romania zusammen, einer Organisation, die ein weltweites Programm für junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren anbietet. Das Programm steht weltweit unter der Schirmherrschaft des Dukes of Edinburgh, Prinz Edward, und in Rumänien unter der Schirmherrschaft Ihrer Majestät Margareta seitens der rumänischen Krone.Dass die Kulturwoche Haferland sich einer internationaler Aufmerksamkeit erfreut, zeigt auch die Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Die Projekttanzgruppe des Landesverbands Bayern wird auch in diesem Sommer das Kulturprogramm der Haferlandwoche mitgestalten, dank der finanziellen Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, das seit zwei Jahren Kooperationspartner der Kulturwoche Haferland ist. Schon im Jahr 2013 hatte die Tabaluga Stiftung gemeinsam mit der M&V Schmidt Stiftung die Haferlandwoche initiiert. Die Stiftung des in Kronstadt geborenen Musikers Peter Maffay betreibt bekanntlich ein Kinderheim in Radeln und wird konsequenterweise auch heuer Mitveranstalter der Haferlandwoche sein.

Siegbert Bruss