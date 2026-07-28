



28. Juli 2026

Zweite Bogeschdorfer Kulturtage mit Weinfest und Transilvanian Brunch

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Bogeschdorf bereitet sich auf das zweite große Kultur- und Weinfest vor. Am 1. bis 2. August werden erneut zahlreiche Gäste von nah und fern erwartet, die sich bei Musik und Tanz, zum Wein und bei guter Unterhaltung auf der Dorfstraße von Bogeschdorf sowie am Festplatz zusammenfinden.

Die Projekttanzgruppe Haferland unter der Leitung von Astrid Göddert bei den ersten Kulturtagen in Bogeschdorf im September 2025. Foto: Robert Sonnleitner Die kulturellen Angebote sind umfangreich und multikulturell: Neben lokalen siebenbürgisch-sächsischen Tanzformationen aus Sächsisch-Regen und Hermannstadt werden auch ungarische sowie rumänische Volkstanzgruppen erwartet, die am Samstagnachmittag und am Sonntag mehrfach auftreten. Die Petersdorfer Blaskapelle spielt und unterhält das Publikum am Samstag. Am Sonntag übernimmt die Dorfkapelle das musikalische Regiment. Der Samstagabend steht im Zeichen der Tanzunterhaltung, dafür werden zwei Bühnen aufgebaut und ab 19.00 Uhr bespielt. Am Festplatz sorgt eine überregional bekannte Band aus dem Szeklerland für gute Laune und Stimmung, am Dorfplatz heizt die bekannte Balkan-Jazz-Combo aus Ceuaş ein.



Mehrere Verkaufsstände bieten regional bekannte Speisen an, und Winzer des Weinlandes Siebenbürgens laden ein zum Probieren und Genießen. Familien mit Kindern dürfen sich auf eine Spielzone freuen. Mit dem Transilvanian Brunch am Sonntag ab 11.00 Uhr gibt es am Pfarrhof eine zusätzliche Attraktion mit kulinarischen und regionalen Angeboten.



Die Organisatoren erwarten viele Gäste, zumal in diesem Jahr eine Kooperation mit dem Bürgermeisteramt des Nachbardorfes Găneşti vereinbart wurde. So treten an beiden Tagen mehrere Tanzgruppen auch aus Găneşti auf, die von ihren Familien und der Dorfbevölkerung begleitet werden.



Am Sonntag wird um 9.55 Uhr zum evangelischen Gottesdienst geläutet, zu dem in diesem Jahr Pfarrer Mihai Udrea aus Mediasch einlädt. Nach dem Gottesdienst treffen sich alle Trachtenträger und Gäste zum Foto­shooting am Westportal der Wehrkirche von Bogeschdorf. Danach, ab ca. 11.15 Uhr, findet der große Festumzug von der Kirchenburg zum Festplatz statt, wo den Gästen Musik und Unterhaltung geboten wird.



Der Erfolg der letztjährigen Veranstaltung ermöglichte eine finanzielle Unterstützung für dieses Jahr, die der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, koordiniert hat. Unter Die kulturellen Angebote sind umfangreich und multikulturell: Neben lokalen siebenbürgisch-sächsischen Tanzformationen aus Sächsisch-Regen und Hermannstadt werden auch ungarische sowie rumänische Volkstanzgruppen erwartet, die am Samstagnachmittag und am Sonntag mehrfach auftreten. Die Petersdorfer Blaskapelle spielt und unterhält das Publikum am Samstag. Am Sonntag übernimmt die Dorfkapelle das musikalische Regiment. Der Samstagabend steht im Zeichen der Tanzunterhaltung, dafür werden zwei Bühnen aufgebaut und ab 19.00 Uhr bespielt. Am Festplatz sorgt eine überregional bekannte Band aus dem Szeklerland für gute Laune und Stimmung, am Dorfplatz heizt die bekannte Balkan-Jazz-Combo aus Ceuaş ein.Mehrere Verkaufsstände bieten regional bekannte Speisen an, und Winzer des Weinlandes Siebenbürgens laden ein zum Probieren und Genießen. Familien mit Kindern dürfen sich auf eine Spielzone freuen. Mit dem Transilvanian Brunch am Sonntag ab 11.00 Uhr gibt es am Pfarrhof eine zusätzliche Attraktion mit kulinarischen und regionalen Angeboten.Die Organisatoren erwarten viele Gäste, zumal in diesem Jahr eine Kooperation mit dem Bürgermeisteramt des Nachbardorfes Găneşti vereinbart wurde. So treten an beiden Tagen mehrere Tanzgruppen auch aus Găneşti auf, die von ihren Familien und der Dorfbevölkerung begleitet werden.Am Sonntag wird um 9.55 Uhr zum evangelischen Gottesdienst geläutet, zu dem in diesem Jahr Pfarrer Mihai Udrea aus Mediasch einlädt. Nach dem Gottesdienst treffen sich alle Trachtenträger und Gäste zum Foto­shooting am Westportal der Wehrkirche von Bogeschdorf. Danach, ab ca. 11.15 Uhr, findet der große Festumzug von der Kirchenburg zum Festplatz statt, wo den Gästen Musik und Unterhaltung geboten wird.Der Erfolg der letztjährigen Veranstaltung ermöglichte eine finanzielle Unterstützung für dieses Jahr, die der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, koordiniert hat. Unter www.terraregis.de ist das Veranstaltungsprogramm zu finden und wird mit aktuellen Änderungen versehen. Hier befinden sich auch alle Kontaktdaten für etwaige Nachfragen. Konstantin und Helmuth Gaber

Schlagwörter: Weinfest, Bogeschdorf

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