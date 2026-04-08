



8. April 2026

Bogeschdorfer Kulturtage mit Weinfest und Transilvanian Brunch

Liebe Siebenbürger, liebe Weinfreunde und Kulturbegeisterte, wir freuen uns, euch auch in diesem Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis ins Weinland Siebenbürgens einladen zu dürfen! Kommt vom 1. bis 2. August mit in unsere alte Heimat, wir entführen euch dort in die faszinierende Welt des Weins und begeistern euch mit einem multiethnischen Kulturprogramm voller Tradition und der Vielfalt Siebenbürgens.

Das Programm bietet an beiden Tagen eine hohe Dichte sehr unterhaltsamer und spaßbereitender Aktivitäten, mit viel Musik, Tanz, Folklore, aber auch Weinseminaren und landestypischen Speisen, die sicherlich Alt und Jung begeistern können. Der große Erfolg des ersten Festes im September 2025 lässt sich treffend beim Besuch der Webseite unter



Die vielfältigen Aktivitäten sind dank der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum, den örtlichen Kulturgruppen sowie der Stiftung Kirchenburgen und dem Bezirkskonsistorium Mediasch der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien möglich. Die letztjährige Veranstaltung fand großes Interesse auch beim Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, der seine Teilnahme an den Bogeschdorfer Kulturtagen 2026 in Aussicht gestellt hat. Großen Anteil am vorjährigen Erfolg hatten alle Beiträge des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland – mit einem überwältigenden Kulturangebot konnten unternehmerische, institutionelle und politische Vertreter aus Rumänien und Ungarn von der Bedeutung unserer Kultur überzeugt werden. Das Veranstaltungsprogramm für 2026 wird unter www.terraregis.de veröffentlicht und jeweils aktualisiert, auf den Seiten des Weinguts TERRA REGIS sind auch alle Kontaktdaten für Nachfragen und Abstimmungen hinterlegt. Das Programm bietet an beiden Tagen eine hohe Dichte sehr unterhaltsamer und spaßbereitender Aktivitäten, mit viel Musik, Tanz, Folklore, aber auch Weinseminaren und landestypischen Speisen, die sicherlich Alt und Jung begeistern können. Der große Erfolg des ersten Festes im September 2025 lässt sich treffend beim Besuch der Webseite unter www.terraregis.de nachlesen. Hier wurden Videos, Zeitungsartikel und Bildergalerien bis hin zu Radio-Interviews hinterlegt.Die vielfältigen Aktivitäten sind dank der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum, den örtlichen Kulturgruppen sowie der Stiftung Kirchenburgen und dem Bezirkskonsistorium Mediasch der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien möglich. Die letztjährige Veranstaltung fand großes Interesse auch beim Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, der seine Teilnahme an den Bogeschdorfer Kulturtagen 2026 in Aussicht gestellt hat. Großen Anteil am vorjährigen Erfolg hatten alle Beiträge des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland – mit einem überwältigenden Kulturangebot konnten unternehmerische, institutionelle und politische Vertreter aus Rumänien und Ungarn von der Bedeutung unserer Kultur überzeugt werden. Das Veranstaltungsprogramm für 2026 wird unter www.terraregis.de veröffentlicht und jeweils aktualisiert, auf den Seiten des Weinguts TERRA REGIS sind auch alle Kontaktdaten für Nachfragen und Abstimmungen hinterlegt. Konstantin und Helmuth Gaber

Schlagwörter: Bogeschdorf, Weinfest, Einladung

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