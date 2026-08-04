



4. August 2026

Cyberattacken legen Immobilienmarkt lahm

Bukarest – Digitale Angreifer haben die IT-Systeme des Landesamts für Kataster und Immobilienregister (ANCPI) lahmgelegt. Betroffen sind seit 21. Juli sämtliche Anwendungen der Behörde, darunter das Kataster- und Grundbuchauszugssystem e-Terra sowie der E-Mail-Verkehr.

Erst nach mehreren Stunden bestätigte die Behörde, dass ein Cyberangriff die Ursache der Störung ist. Anfangs hieß es noch, es handele sich um technische Probleme. Über die Art des Angriffs oder einen Datenabfluss machten die Behörden zunächst keine Angaben. Der Vorfall werde von den zuständigen Stellen untersucht. Zeitgleich warnte die Cybersicherheitsstelle (DNSC) vor einer Phishing-Kampagne mit einer täuschend echt nachgebauten Version der Plattform ghiseul.ro, wo Steuern und Abgaben sowie Bußgelder bezahlt werden können. Die Angreifer wollten Nutzer dazu bringen, persönliche Daten und Informationen zu Bankkarten preiszugeben. Das DNSC rät, vor der Anmeldung stets die Internetadresse sorgfältig zu prüfen und nur die offizielle Website zu nutzen. ADZ

Schlagwörter: Internet, Cyber, Beirat

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