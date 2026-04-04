4. April 2026
Innovation trifft Tradition: Wie GenKI die siebenbürgisch-sächsische Geschichte inszeniert
Getreu meinem Leitspruch „Tradition und Fortschritt verbinden“ schlage ich eine Brücke zwischen kulturellem Erbe und modernster Technologie. Dafür habe ich meine Beiträge zum Thema „Siebenbürger Sachsen und Generative Künstliche Intelligenz (GenKI)“ in Googles NotebookLM übertragen – mit faszinierenden Ergebnissen. Von Dr. Johann Lauer.
Die GenKI inszeniert die Inhalte völlig neu und macht sie in einer beeindruckenden Vielfalt an Formaten erlebbar: in Berichten, Infografiken, Datentabellen, Mindmaps, Karteikarten, Podcasts, Präsentationen, Quizzen und Videos. So entsteht eine multimediale und multilinguale Aufbereitung, die Geschichte für das digitale Zeitalter dynamisch neu inszeniert. Besonders beeindruckend: Das Programm hat meine nüchternen, wissenschaftlichen Artikel in bildhafte, erzählerische Formate verwandelt, die berühren und begeistern. Überzeugen Sie sich selbst – mein persönliches Glanzstück ist der KI-generierte Audio-Podcast:
Im Internet finden Sie ein Projekt (Work in Progress), das in nächster Zeit darauf Antworten sucht. Dort finden Sie auch Links zu den Artikeln, die als Grundlage für die NotebookLM-Inhalte dienten: Siebenbürger Sachsen - Ein Porträt. Generative Künstliche Intelligenz (GenKI) vernetzt siebenbürgisch-sächsisches Kulturerbe: Chancen und Gefahren für die Aneignung, Bewahrung und Weiterentwicklung.
- Audio-Podcast: Siebenbürger Sachsen: von der Kirchenburg zur GenKI (ca. 25 Minuten und 45 MB)
- Präsentation: Von der Steinburg zum digitalen Knotenpunkt (14 Folien)
Inovația întâlnește tradiția: Cum interpretează IAG istoria sașilor transilvăneniFidel mottoului meu, „Îmbinarea tradiției cu progresul”, încerc să creez o punte între moștenirea culturală și tehnologia de ultimă oră. În acest scop, am introdus articolele mele despre „Sașii transilvăneni și Inteligența Artificială Generativă (IAG)” în Google NotebookLM – cu rezultate fascinante.
IAG pus în scenă conținutul într-un mod complet nou și îl face accesibil printr-o varietate impresionantă de formate: rapoarte, infografice, tabele de date, hărți mentale, fișe de învățare, podcasturi, prezentări, chestionare și videoclipuri. Rezultatul este o prezentare multimedia și multilingvă care pune în scenă istoria într-un mod dinamic pentru era digitală. Ceea ce este cu adevărat impresionant: programul a transformat articolele mele științifice sobre în formate narative și vizuale care ating și inspiră publicul. Convingeți-vă singuri:
- Podcast: Sașii transilvăneni: de la biserica fortificată la IAG (aprox. 23 de minute și 45 MB)
- Prezentare: De la cetatea de piatră la nodul digital (15 diapozitive)
În prezent, pe internet se dezvoltă un proiect (work in progress) care abordează tocmai aceste întrebări și caută răspunsuri inovatoare. Tot acolo sunt disponibile linkuri către articolele sursă care au stat la baza analizei în NotebookLM: Sașii transilvăneni – Un portret. Inteligența artificială generativă (IAG) conectează patrimoniul cultural săsesc: oportunități și provocări pentru însușire, conservare și dezvoltare perpetuă.
Innovation Meets Tradition: How GenAI Interprets Transylvanian HistoryTrue to my motto, "Bridging Tradition and Progress," I strive to create a link between cultural heritage and cutting-edge technology. To achieve this, I processed my articles on "Transylvanian Saxons and Generative Artificail Intelligence (GenAI)" through Google’s NotebookLM – with fascinating results.
The GenAI staged the content entirely and brings it to life in an impressive range of formats: reports, infographics, data tables, mind maps, flashcards, podcasts, presentations, quizzes, and videos. The result is a multimedia and multilingual presentation that dynamically re-imagines history for the digital age. Most impressively, the software has transformed my dry, scientific articles into vivid, narrative formats that are both moving and engaging. See for yourself – in my opinion, the absolute highlight is the AI-generated audio podcast:
- Podcast: Transylvanian Saxons: From Fortified Churches to GenAI (approx. 20 minutes and 40 MB)
- Presentation: From Stone Fortress to Digital Hub (13 slides)
A project is currently being developed online (work in progress) that addresses these very questions and seeks forward-looking answers. There, you will also find links to the articles that were fed into NotebookLM: Transylvanian Saxons – A Portrait. Generative Artificial Intelligence (GenAI) connects Transylvanian Saxon Cultural Heritage: Opportunities and threats for its appropriation, preservation and further development.
Schlagwörter: Künstliche Intelligenz, Kulturerbe, Digitalisierung, Internet, Johann Lauer, AK Internet
14 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.