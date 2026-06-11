



11. Juni 2026

Heimattag 2026: In Dinkelsbühl gefeiert, weltweit erlebt

Der Heimattag 2026 war mit rund 20.000 Besuchern und über 3.200 Trachtenträgern ein großes Fest der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, das nicht nur in Dinkelsbühl sondern auch im digitalen Raum stattfand. Die Medien-Teams der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und von Radio Siebenbürgen, die Webmaster von Siebenbuerger.de und viele Heimattagsbesucher sorgten dafür, dass Bilder und Videos von diesem Fest via Livestream und sozialen Medien in aller Welt verbreitet wurden.

Florian Spielhaupter (rechts, mit Kamera und Kopfhörern) hält das Anschneiden des Rekord-Baumstriezels für den Livestream auf Video fest. Foto: Laura Micu Die Livestreams aus der Schranne wurden vom Medien-Team der SJD auf YouTube übertragen. Die Leitung des Livestream-Teams lag nach einem Jahr Pause wieder bei Hermann Depner. Zusammen mit dem stellvertretenden Bundesjugendleiter Manuel Krafft koordinierte er die Vorbereitungen und führte Regie am Video-Mischpult. Mit Stefanie Fleischer, Max Köber, Patrick Krestel, Lysander Laubach, Günther Melzer, Pape Seck, Florian Spielhaupter und Lukas Zavatski war die Anzahl der Kameraleute in diesem Jahr erfreulich hoch. Stefanie Fleischer war die erste Kamerafrau im Team, während der 14-jährige Max Köber aus Hermannstadt schon zum wiederholten Male dabei war und zeitweise auch die Regie am Video-Mischpult übernahm. Manuel Krafft mischte den Ton ab, der von der Firma Highlight bereitgestellt wurde, die für die Veranstaltungstechnik in und vor der Schranne verantwortlich war. Der Livestream aus dem Festzelt wurde von Radio Siebenbürgen bereitgestellt (siehe separaten Bericht in der heutigen



Die Webmaster von Siebenbuerger.de, Robert Sonnleitner, Günther Melzer und Hans-Detlev Buchner, haben auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube Beiträge, Reels und Storys gepostet. Zudem gab es zahlreiche Social-Media-Postings von Ehrengästen, Tanzgruppen, Kreisgruppen und weiteren Besuchern des Heimattages.



Die Sonderaktionen des Heimattages zogen viel Aufmerksamkeit auf sich. Nach der Eröffnung in der Schranne erfolgte eine Live-Schaltung auf den Platz vor der Schranne, wo der frisch gebackene, zehn Meter lange Baumstriezel der Projektgruppe Haferland vom Bundesaussiedlerbeauftragten Bernd Fabritius und dem Vorsitzenden der Michael-Schmidt-Stiftung, Michael Schmidt, angeschnitten wurde. Die beiden Rekord-Baumstriezel erhielten nicht nur in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit, auch der Bayerische Rundfunk sendete einen Beitrag über diese Aktion. Einen weiteren Beitrag widmete der Bayerische Rundfunk dem Quizspiel „Schlag den Lehni“ unter dem Titel „Jugend gegen Chef – Siebenbürgisch-sächsische Kultur als Gameshow“. Bei dem Quizspiel wurde das Livebild zum ersten Mal zusätzlich über einen Beamer im Schrannensaal gezeigt, damit auch das Publikum im Saal die von der SJD vorbereiteten Overlay-Grafiken mit dem Spielstand und anderen Informationen sehen konnte. Aus der Schranne wurden am Samstag auch die Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ und die Tanzveranstaltung mit dem Original Karpaten-Express live übertragen.



Am Sonntagvormittag stand mit dem Trachtenumzug der Höhepunkt an. Bei Sendestart kam es allerdings zu Verbindungsproblemen mit YouTube. Nachdem der Zugang noch einmal neu eingerichtet wurde, konnte die Live-Übertragung mit 20 Minuten Verspätung doch noch starten. Der fehlende Teil des Trachtenumzugs wurde anschließend als Aufzeichnung hochgeladen. Trotz dieses kurzen Ausfalls war die Übertragung des Trachtenumzugs auch in diesem Jahr mit bis zu 1.100 Zuschauern der gefragteste Livestream des Heimattages. Bei der Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ konnten in diesem Jahr dank der vielen Kameraleute wieder Nahaufnahmen angeboten werden. Einen wunderbaren Abschluss der Übertragungen am Pfingstsonntag bot das Open Air auf dem voll besetzten Schrannenvorplatz. Interessante Impulse zum Thema „Mer walle bleïwe, wåt mer sen?“ lieferte die am Montag übertragene Podiumsdiskussion.



Link zum Video Trachtenumzug, Teil 1, mit den Gästen aus Kanada und der Schweiz.

In den sozialen Medien machten neben dem Rekord-Baumstriezel auch andere interessante Storys die Runde. So waren bei der beliebten „Combo Band“ bereits am Freitag viele Besucher im Festzelt, als der Schlagzeuger der Band mitten im Lied seine Hi-Hat reparieren musste. Die beiden Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“, Alexander Spielhaupter und Evan Schuy, waren in Dinkelsbühl dabei und wurden von vielen Heimattagsbesuchern erkannt und fotografiert. Am Sonntag sorgten der lange Trachtenumzug und die neue Choreographie des Gemeinsamen Aufmarsches zum Abschluss der Volkstanzveranstaltung für ein großes Echo. Die Termine und die Veranstaltungsorte des Heimattages waren am Pfingstwochenende via WebApp unter



Das Wetter sorgte in diesem Jahr nicht nur für viele Besucher, sondern auch für viele sonnige Bilder, die dank der digitalen Medien ihren Weg in die große, weite Welt gefunden haben. Die Livestreams aus der Schranne wurden vom Medien-Team der SJD auf YouTube übertragen. Die Leitung des Livestream-Teams lag nach einem Jahr Pause wieder bei Hermann Depner. Zusammen mit dem stellvertretenden Bundesjugendleiter Manuel Krafft koordinierte er die Vorbereitungen und führte Regie am Video-Mischpult. Mit Stefanie Fleischer, Max Köber, Patrick Krestel, Lysander Laubach, Günther Melzer, Pape Seck, Florian Spielhaupter und Lukas Zavatski war die Anzahl der Kameraleute in diesem Jahr erfreulich hoch. Stefanie Fleischer war die erste Kamerafrau im Team, während der 14-jährige Max Köber aus Hermannstadt schon zum wiederholten Male dabei war und zeitweise auch die Regie am Video-Mischpult übernahm. Manuel Krafft mischte den Ton ab, der von der Firma Highlight bereitgestellt wurde, die für die Veranstaltungstechnik in und vor der Schranne verantwortlich war. Der Livestream aus dem Festzelt wurde von Radio Siebenbürgen bereitgestellt (siehe separaten Bericht in der heutigen SbZ Online ).Die Webmaster von Siebenbuerger.de, Robert Sonnleitner, Günther Melzer und Hans-Detlev Buchner, haben auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube Beiträge, Reels und Storys gepostet. Zudem gab es zahlreiche Social-Media-Postings von Ehrengästen, Tanzgruppen, Kreisgruppen und weiteren Besuchern des Heimattages.Die Sonderaktionen des Heimattages zogen viel Aufmerksamkeit auf sich. Nach der Eröffnung in der Schranne erfolgte eine Live-Schaltung auf den Platz vor der Schranne, wo der frisch gebackene, zehn Meter lange Baumstriezel der Projektgruppe Haferland vom Bundesaussiedlerbeauftragten Bernd Fabritius und dem Vorsitzenden der Michael-Schmidt-Stiftung, Michael Schmidt, angeschnitten wurde. Die beiden Rekord-Baumstriezel erhielten nicht nur in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit, auch der Bayerische Rundfunk sendete einen Beitrag über diese Aktion. Einen weiteren Beitrag widmete der Bayerische Rundfunk dem Quizspiel „Schlag den Lehni“ unter dem Titel „Jugend gegen Chef – Siebenbürgisch-sächsische Kultur als Gameshow“. Bei dem Quizspiel wurde das Livebild zum ersten Mal zusätzlich über einen Beamer im Schrannensaal gezeigt, damit auch das Publikum im Saal die von der SJD vorbereiteten Overlay-Grafiken mit dem Spielstand und anderen Informationen sehen konnte. Aus der Schranne wurden am Samstag auch die Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ und die Tanzveranstaltung mit dem Original Karpaten-Express live übertragen.Am Sonntagvormittag stand mit dem Trachtenumzug der Höhepunkt an. Bei Sendestart kam es allerdings zu Verbindungsproblemen mit YouTube. Nachdem der Zugang noch einmal neu eingerichtet wurde, konnte die Live-Übertragung mit 20 Minuten Verspätung doch noch starten. Der fehlende Teil des Trachtenumzugs wurde anschließend als Aufzeichnung hochgeladen. Trotz dieses kurzen Ausfalls war die Übertragung des Trachtenumzugs auch in diesem Jahr mit bis zu 1.100 Zuschauern der gefragteste Livestream des Heimattages. Bei der Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ konnten in diesem Jahr dank der vielen Kameraleute wieder Nahaufnahmen angeboten werden. Einen wunderbaren Abschluss der Übertragungen am Pfingstsonntag bot das Open Air auf dem voll besetzten Schrannenvorplatz. Interessante Impulse zum Thema „Mer walle bleïwe, wåt mer sen?“ lieferte die am Montag übertragene Podiumsdiskussion.In den sozialen Medien machten neben dem Rekord-Baumstriezel auch andere interessante Storys die Runde. So waren bei der beliebten „Combo Band“ bereits am Freitag viele Besucher im Festzelt, als der Schlagzeuger der Band mitten im Lied seine Hi-Hat reparieren musste. Die beiden Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“, Alexander Spielhaupter und Evan Schuy, waren in Dinkelsbühl dabei und wurden von vielen Heimattagsbesuchern erkannt und fotografiert. Am Sonntag sorgten der lange Trachtenumzug und die neue Choreographie des Gemeinsamen Aufmarsches zum Abschluss der Volkstanzveranstaltung für ein großes Echo. Die Termine und die Veranstaltungsorte des Heimattages waren am Pfingstwochenende via WebApp unter siebenbuerger.de/heimattag abrufbar – wenn die Handynetze in der total überfüllten Stadt es zugelassen haben. Nach dem Heimattag wurden auf Siebenbuerger.de viele Bildergalerien veröffentlicht, die sich auch auf Facebook wieder einer großen Beliebtheit erfreuten. Neben den Galerien von Siegbert Bruss, Christian Schoger und Laura Micu sei hier vor allem auf die professionellen Bilder von Volker Plattner hingewiesen.Das Wetter sorgte in diesem Jahr nicht nur für viele Besucher, sondern auch für viele sonnige Bilder, die dank der digitalen Medien ihren Weg in die große, weite Welt gefunden haben. Hans-Detlev Buchner Social Media Kanäle



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Schlagwörter: Heimattag 2025, Internet, Siebenbuerger.de, AK Internet, Online-Referat

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