



15. Februar 2026

Ein virtueller Spaziergang durch die Kirchenburgen: Panoramabilder von Susanne und Ralf Thrull auf Siebenbuerger.de

Wer kann von sich behaupten, alle Kirchenburgen Siebenbürgens besichtigt zu haben? Es mag Menschen geben, die das bereits geschafft haben oder kurz davorstehen. Aber die meisten von uns sind vermutlich weit davon entfernt, denn sie hatten noch nicht die Gelegenheit oder den Ansporn, jeden Winkel Siebenbürgens zu erkunden. Für viele bleibt also nur die virtuelle Reise und der Blick ins Internet, wo ja durchaus unzählige Bilder dieser Kulturdenkmäler zu finden sind: Fotos von innen, Fotos von außen, Fotos aus der Luft … auch bewegte Drohnenflüge findet man, und freilich lassen all diese Aufnahmen regelmäßig staunen. Was es seit ein paar Jahren aber auch gibt, sind 360° x 180° Panoramen, bei denen man sich, beispielsweise im Kirchhof stehend, einmal um die eigene Achse drehen kann. Sie wurden von den Eheleuten Dr. Susanne Thrull und Dr. Ralf Thrull erstellt und sind seit kurzem auch auf Siebenbuerger.de zu bestaunen.

Macht dieses Panoramabild nicht Lust, auch einmal nach Zied ins Harbachtal zu fahren? Fotos: Thrull Bevor Sie an dieser Stelle weiterlesen, sollten Sie sich auf



Was Sie außer einem räumlichen Eindruck der Kirchensembles sonst noch bekommen? Zunächst einmal unglaublich scharfe Bilder, auf denen Sie durch die Zoom-Funktion zum Teil die Körnung des Putzes erkennen können. Des Weiteren Informationen, die in Form eines eingekreisten „i“ Elemente wie Torturm, Süd-Bastei, Sakraments-Nische oder West-Portal benennen und bei der ersten Orientierung im Raum helfen. Darüber hinaus haben die Thrulls noch sehr viel mehr Inhalte aufbereitet, neben einem kurzen Text über den jeweiligen Ort sind dies vor allem Grundrisse und isometrische Darstellungen des Architekturbüros Dr. Hermann Fabini, eine interaktive Karte Siebenbürgens sowie eine Linkliste mit Weiterleitungen auf die Wikipedia-Seite des jeweiligen Ortes, die HOG, die Stiftung Kirchenburgen etc. Neben dem Blick ins Innere (hier Hermannstadt) … Diese Art der Aufbereitung dient mehreren Zielen, wie die Eheleute Thrull auf einer einleitenden Seite festhalten: Die Panoramen könnten Interesse bei Touristen wecken, Reiseveranstaltern und Forschenden einen ersten Überblick über die Lage vor Ort geben, HOG-Fans und Ausgewanderten aus aller Welt ein detailliertes Bild ihrer Kirche bieten und, nicht zuletzt, Besuchern, die vor verschlossener Tür stehen und keinen Schlüssel auftreiben können, einen Blick in den Innenraum gewähren. … bieten die Panoramabilder häufig auch einen Blick auf die Umgebung (hier Birthälm). Was für den virtuellen Besucher ein gemütlicher Spaziergang am Bildschirm ist, war weder für die Fotografen Thrull noch für die Webmaster von Siebenbuerger.de eine Sache, die sie schnell an ein, zwei Nachmittagen erledigt haben. In ungezählten ehrenamtlichen Stunden wurden Reisen geplant, Material geschleppt, Fotos geschossen und Panoramen mit entsprechender Spezialsoftware am Computer zusammengesetzt – diese Arbeit hat Herr Thrull schon vorab für seine eigene Webseite



Danach hat dann die Übernahme der Daten und deren Archivierung auf dem Archivserver einiges an Aufwand erfordert. Es mussten nicht nur die Bilddateien der Panoramen auf den Server kopiert werden – allein das hat fast zwei Tage gedauert –, sondern auch alle Inhalte zu statischen, für Langzeit-Archivierung geeigneten HTML-Seiten konvertiert werden. Herr Thrull hat dabei die Gelegenheit genutzt, einige Inhalte zu überarbeiten und in mühevoller Arbeit zusätzliche isometrische Darstellungen und fehlende Grundrisse beizusteuern. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, haben die Webmaster nicht nur die Anzeige für Mobilgeräte optimiert, sondern auch die Darstellung der Ortschaften auf geografischen Karten neu programmiert. Sogar eine dreisprachige Ortslistenfilterfunktion wurde eingefügt. Nicht zuletzt wurden dann die Panoramen zur besseren Auffindbarkeit in den gut besuchten Ortschaftenbereich von Siebenbuerger.de nahtlos integriert. Von den 248 dort aufgeführten Orten sind nun über 150 auch auf Panoramabildern erfasst. Zu finden sind die 360°-Ansichten unterhalb der Ortsbeschreibung und der Luftbilder aus den 1990ern. Falls Honigberg einmal nicht auf dem Weg liegt, kann man wunderbar virtuell spazieren gehen und zahlreiche Details entdecken. Schon die schiere Zahl von 150 Orten lässt erahnen, dass für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes auf allen Seiten viel Herzblut, Arbeit, Sachverstand und Energie nötig waren. Dr. Thrull hat bereits in einem Interview in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 8 vom 15. Mai 2022, S. 10 (siehe auch SbZ Online unter



Die Beweggründe der Webmaster von Siebenbuerger.de können wie folgt beschrieben werden: Mit diesen einzigartigen Aufnahmen wollten sie zum einen den Ortschaftenbereich aufwerten. Zum anderen haben sie zusammen mit den Thrulls die Hoffnung, dass das Projekt auf dem Archivserver längerfristig gesichert werden kann.



