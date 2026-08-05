



5. August 2026

Teutonic-Festival in Honigberg

Das Teutonic-Festival, die mittelalterlichen Ritterfestspiele, findet seit 2023 jährlich in der Kirchenburg Honigberg (Hărman) bei Kronstadt statt, um an die Gründung des Ortes durch den Deutschen Ritterorden im 13. Jahrhundert zu erinnern.





Ebenfalls in der evangelischen Kirche Honigberg gibt Stefan Donner am Montag, 24. August, um 17.30 Uhr, ein Orgelkonzert.



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Hier können Sie das Programm des Teutonic-Festivals 2026 als pdf-Datei herunterladen. Im Hof der Kirchenburg werden traditionelles Handwerk und mittelalterliche Musik und Theaterstücke sowie im Burggraben spannende Ritterspiele präsentiert. Die vierte Auflage des Teutonic-Festivals findet am Samstag, 8., und Sonntag, 9. August, statt. Jeweils um 10.15 Uhr wird ein Orgelkonzert in der Kirche geboten.Ebenfalls in der evangelischen Kirche Honigberg gibt Stefan Donner am Montag, 24. August, um 17.30 Uhr, ein Orgelkonzert.

Schlagwörter: Honigberg, Ritter

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