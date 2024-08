Honigberger Kirchenchor trat in Temeswar auf

Mit vier Liedern trat vor Kurzem der Chor der evangelischen Kirchengemeinde von Honigberg (Landeskreis Kronstadt) in der Temeswarer Domkirche auf. Der 2010 wiedergegründete Chor zählt derzeit 19 Mitglieder. 125 Personen gehören insgesamt zur Kirchengemeinde in Honigberg.

Der Honigberger Kirchenvchor auf dem Domplatz in Temeswar Foto: privat

In jedem Jahr veranstaltet die Kirchengemeinde eine Chorreise, „um Gemeinschaft und Kultur zu pflegen“, wie Pfarrer i.R. Kurt Boltres der Banater Zeitung gegenüber betonte. Und weiter führt er an: „Das Burzenland liegt weit vom Banat entfernt und es trennen uns nicht nur Kilometer, sondern auch deutsche Dialekte und Glauben.“ Verbunden werden jedoch die beiden Gemeinschaften aus Siebenbürgen und dem Banat dadurch, dass beide Gemeinschaften von Königen gerufen wurden, dieses Land zu besiedeln und zu bebauen. Es verbindet uns auch der Fleiß, der Stolz und die Ordnung, wie auch das gemeinsam erlittene Leid der Weltkriege, der Deportation, der Enteignung, der Zwangsumsiedlung und des Sozialismus. Aber am meisten verbindet uns Christus, zu dessen Ehre wir als Kirchenchor singen.“Der Chor tritt zu Festtagen in Honigberg auf, unternimmt aber auch Reisen ins In- und Ausland: So in Städten Siebenbürgens, in Bukarest, Jassy und nun in Temeswar. Bei den Auslandsauftritten sang der Chor bei den Christlichen Begegnungstagen 2016 in Budapest, in Rottenburg ob der Tauber, in Altena und in der Gemeinde Drabenderhöhe. Der Kirchenchor wird von Diplomchorleiterin Diana Ramona Dumitrașcu geleitet und von Pfr. i.R. Kurt Boltres begleitet.Banater Zeitung vom 10. Juli 2024