Einladung zum fünften Begegnungsfest in Honigberg

Aufgrund vieler Nachfragen möchten wir die erfolgreiche Serie unserer Heimattreffen fortführen und zum fünften Begegnungsfest in Honigberg am 12.-13. August 2023 einladen. Es soll ein Wiedersehen mit Freunden, Bekannten, Verwandten an vertrauten und auch neuen Plätzen sein, zum Austausch, Feiern, Kennenlernen und Erkunden.

83 Kirchen der Siebenbürger Sachsen fotografierte Rudolf Girst im Juni 2022, die Drohnenaufnahme zeigt die Kirchenburg Honigberg im Burzenland.

Samstag, 12. August

Sonntag, 13. August

Dieses Mal ist es uns leider nicht möglich eine gemeinsame Busfahrt anzubieten, deswegen heißt es für alle, die in Honigberg dabei sein möchten, die Anreise und Unterkunft selbst zu organisieren.11.00 Uhr: Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Honigberg mit Ehrung der Verstorbenen am Denkmal im Burghof14.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen mit anschließender Feier (u.a. Blasmusik mit dem „Karpatenblech“) im Gemeindesaal13.00-14.00 Uhr: Kirchenburgführung, Turmbesteigung, Museumsbesichtigung, anschließend Grillfest im Gemeindesaalhof: Wir bitten alle, die dabei sein möchten, sich bis zum 15. Juli bei einer der folgenden Personen anzumelden: Anneliese Madlo, E-Mail: vorstand [ät] honigberg.net, Telefon: (07031) 223942; Karla Kuhn, E-Mail: heimtabrief4 [ät] honigberg.net; Gudrun Klein, E-Mail: heimatbrief2 [ät] honigberg.net, Telefon: (07531) 8024830.Der detaillierte Programmablauf wird im Honigberger Heimatbrief, per E-Mail und in der Facebook-Gruppe bekanntgegeben. Wir hoffen auf viele Teilnehmer und ein unvergessliches Fest in Honigberg. Bis dahin seid alle lieb gegrüßt und bleibt vor allem gesund.Zusätzlicher Hinweis: Vom 25.-27. August wird das erste Mittelalterfest in der Kirchenburg in Honigberg stattfinden. Nähere Infos werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Der Vorstand der Honigberger Nachbarschaft in Deutschland