1 • Katzken schrieb am 04.09.2018, 09:46 Uhr:

Wenn Herr Dr.Fabritius noch immer nicht begriffen hat,wie "der Hase in Rumänien läuft" , da kann ihm auch Keiner mehr helfen.Schickt Spenden,am besten Geldspenden ohne Ende, dann seid ihr kurzzeitig in der Gunst der Rumänen und ihrer Regierung.Wenn es aber drauf ankommt, dann flackert der Patriotismus der Rumänen lichterloh,dann heisst es:Tara noastra! und niemand darf sich in die inneren Angelegenheiten Rumäniens einmischen.Lest die Geschichte Rumänien, von der Entstehung der ersten rumäönischen "Principate" bis heute...es war schon immer so! Versteh nicht warum man sich noch wundert ? Lasst die Rumänen doch leben wie sie möchten ,mit dem Geld dass sie erwirtschaften und sparen.Wer aber als SiebenbürgerSachse wieder zurückgehren will um dort zu leben,der muss sich da anpassen,die Gesetze des rumänischen Staates befolgen-ob gut oder weniger gut und nach der Rückckehr nicht mit Jammern und um Spenden betteln anfangen.Des Menschen Wille,sei sein Himmelreich!