Hermannstadt Reiseziel des Jahres in Rumänien

Hermannstadt – Einer der wichtigsten Wettbewerbe im Bereich des rumänischen Tourismus „Reiseziel des Jahres 2024“ kürte Mitte Mai im Rahmen einer Gala seine Gewinner.

Die ADZ zitiert den Initiator Mihai Bârsan: „Der Wettbewerb ,Reiseziel des Jahres‘ wendet sich in erster Linie an die Rumänen, welche ihr eigenes Land gerne entdecken, und hat die Aufgabe, zur Stärkung unserer Reiseziele als starke Tourismusmarken beizutragen.“ Die Sieger wurden von einer Jury mit mehr als 100 Mitgliedern, einer Publikumsabstimmung und mittels einer soziologischen Umfrage mit mehreren tausenden Befragten bestimmt. Hermannstadt hat in diesem Jahr gleich zwei Preise gewonnen: den großen Preis als „Reiseziel des Jahres 2024“ sowie den ersten Platz in der Kategorie „Städte, die begeistern“. Bürgermeisterin Astrid Fodor nahm die Auszeichnungen entgegen. Birthälm, das zum Hermannstädter Verwaltungskreis gehört, wurde im gleichen Wettbewerb mit dem Preis „Märchendorf“ ausgezeichnet, so die ADZ.