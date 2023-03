Sehr geehrter Damen und Herren, in den Jahren 2020-2022 hat das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien im Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Haus mehr als 6.000 Anfragen nach Bestätigungen bearbeitet und Nachweise ausgestellt, die bei der Festlegung der Entschädigung für die Nachkommen der Russlanddeportierten nicht nur nötig, sondern tatsächlich hilfreich waren und sind. Dadurch konnte vielen Antragstellern zur Erlangung der Rechte verholfen werden (siehe Hilfsangebot in der SbZ). mehr...