19. März 2023

Spende seitens Entschädigungsempfänger: Aufruf für das Teutsch-Haus in Hermannstadt

Sehr geehrter Damen und Herren, in den Jahren 2020-2022 hat das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien im Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Haus mehr als 6.000 Anfragen nach Bestätigungen bearbeitet und Nachweise ausgestellt, die bei der Festlegung der Entschädigung für die Nachkommen der Russlanddeportierten nicht nur nötig, sondern tatsächlich hilfreich waren und sind. Dadurch konnte vielen Antragstellern zur Erlangung der Rechte verholfen werden (siehe Hilfsangebot in der SbZ).

Eingang zum Begegnungs- und Kulturzentrum "Friedrich Teutsch" der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (Teutsch-Haus) in Hermannstadt, wo auch das Zentralarchiv der EKR untergebracht ist. Foto: G.R. Auch wenn das Landeskonsistorium keine Gegenleistung dafür verlangt hat, haben in dieser Zeitspanne zwei Mitarbeiterinnen fast ausschließlich dafür gearbeitet. Diese Hilfeleistung läuft auch in diesem Jahr ununterbrochen weiter. Zur Förderung der Arbeit des Archivs im Friedrich-Teutsch-Haus in Hermannstadt bitten wir, auch im Nachhinein, insbesondere diejenigen, die aufgrund der Bestätigungen nun eine regelmäßige Entschädigung erhalten, um eine freiwillige Unterstützung dieser segensreichen landeskirchlichen Einrichtung.



Wenn Sie für die Arbeit der Kirche und des Archivs eine Spende überweisen möchten, können Sie das mit den nachstehenden Daten tun.



Kontoinhaber: Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România

Bank: Banca Comercială Română – Sucursala Sibiu

IBAN: RO79 RNCB 0227 0360 6026 0002

SWIFT/BIC: RNCBROBU

Friedrich Gunesch, Hauptanwalt

Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Teutsch-Hauses

Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Teutsch-Hauses

