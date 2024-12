Hallo Leute, obwohl kein rum. Staatsbürger, verfolge ich interessiert die dortige politische Entwicklung. Habe noch Freunde und Schulkollegen, das Schicksal des Landes ist mir nicht gleichgültig. Leider sind die meisten Rumänen, zumindest die nach 89 geschulten, von absolut mangelnder Bildung, daher anfällig für Demagogen, Scharlatanen, Märchenerzählern nationalistischer Art. So auch unser Calin Nebunul, eindeutig ein Spross des Ceausescu-Systems, sonst wäre er nicht im Staatsauftrag bei UNO und Klub of Rome untergekommen! Was der an Unsinn verkündet, wenn der Tag lang ist, ist einfach erschreckend. Nicht so für einfach gestrickte Gemüter, echte Daker, verhinderte Herren des Universums, stets geknechtet, betrogen, bestohlen. Dass sie am Meisten von den eigenen Leuten bestohlen wurden, auch nachdem sie Jahrzehnte in Armut gehalten wurden, wird, dezent, verschwiegen. Georgescu hat das Zeug, wenn er durchkommt, Rumänien zurück ins Mittelalter des Stefan Babanul zu führen. Denn...weder die EU, noch die NATO wird sich dessen Rolle rückwärts bieten lassen. Die besonders dumm dastehen werden, sind die Millionen Rumänen, die im Westen ihr Glück gesucht haben, und nun diesen Scharlatanen wählen. Zum Glück sind die Meisten vernünftig tickende Menschen, so haben von den ca. 1 MIO Rumänen aus DE nur ca. 2% gewählt, allerdings davon 60% Georgescu! Wir werden sehen, sagte der Blinde!

P.S. Die paar versprengten "Sommersachsen" haben in der Rechnung keinerlei Relevanz. Was u.U. gefährlich werden könnte, ist die Weiterzahlung unserer Russlands-Entschädigungen, zustande gekommen durch das beständige Bemühen des Demokratischen Forums der Deutschen in RO, Ovidiu Gant, im Bunde mit Abgeordneten anderer Minderheiten. Auch der viel beschimpfte Landsmann, Iohannis, hat da sicher mitgeholfen, Gott sei ihm gewogen!