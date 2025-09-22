Kommentare zum Artikel

22. September 2025

Rumänien und Siebenbürgen

Russische Drohne über Rumänien

Bukarest – Ein weiterer Vorfall mit einem unbemannten Flugobjekt russischer Herkunft beschäftigt die Öffentlichkeit: Am 13. September drang erneut eine russische Drohne in den rumänischen Luftraum ein. mehr...

  • Johann0,3

    1Johann0,3 schrieb am 22.09.2025, 08:52 Uhr:
    Ich würde aber gerne präzise wissen, was war es nun, eine Russische oder eher eine Ukrainische Drohne. In den letzten zwei Wochen sind überall, laut den Medien, Rusische Drohnen über den EU
    Ländern unterwegs. Wieso schießt man sie nicht ab wen es Feindliche Flugobjekte sind? Hat man doch bedenken? Es ist eher eine Provokation Seitens der Ukrainern.

