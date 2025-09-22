Ich würde aber gerne präzise wissen, was war es nun, eine Russische oder eher eine Ukrainische Drohne. In den letzten zwei Wochen sind überall, laut den Medien, Rusische Drohnen über den EU
Ländern unterwegs. Wieso schießt man sie nicht ab wen es Feindliche Flugobjekte sind? Hat man doch bedenken? Es ist eher eine Provokation Seitens der Ukrainern.
Kommentare zum Artikel
Russische Drohne über Rumänien
Bukarest – Ein weiterer Vorfall mit einem unbemannten Flugobjekt russischer Herkunft beschäftigt die Öffentlichkeit: Am 13. September drang erneut eine russische Drohne in den rumänischen Luftraum ein. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Johann0,3 schrieb am 22.09.2025, 08:52 Uhr:
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.