Oft erinnere ich mich an die schönen Neujahrsfeste, doch so, wie es einmal in Streitfort war, wird es nie mehr sein. Je mehr man sich an die Feste in Siebenbürgen erinnert, um so stärker erfasst einen das Heimweh, das nie heilen wird.

Ein neues Jahr hat angefangen,

lasst es ein Jahr der Gnade sein

ein jeder blicket voll verlangen,

in diese künftige Zeit hinein.

Laßt jeden finden und erfahren,

was seiner Seele dient und frommt

und schaffe es in all den Jahren....

(Neujahrslied, das in der evangelischen Kirche in Streitfort beim Gottesdienst mit dem Lichtert gesungen wurde)

