Mitgliedschaft erneuern: Herta Daniel wirbt um junge Siebenbürger Sachsen

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, im Februar hat unsere Bundesvorsitzende Herta Daniel 298 jungen Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen zur Vollendung ihres 27. Geburtstages schriftlich gratuliert. Es handelt sich dabei um Kinder unserer Mitglieder, die bis letztes Jahr innerhalb der Familienmitgliedschaft ordentliche Mitglieder unseres Verbandes waren. Sie konnten das satzungsmäßig bis zu dieser Altersgrenze sein, wenn sie noch keinen eigenen Hausstand gegründet hatten und noch in Ausbildung waren.

Diese „Kinder“ wollen wir als Verband nicht verlieren, weshalb wir auch den Eltern die Möglichkeiten nennen wollen, unter denen sie weiter Mitglieder des Verbandes bleiben können. Es bestehen für ihre Kinder die Optionen der Vollmitgliedschaft oder der sogenannten Zweitmitgliedschaft. Die Vollmitgliedschaft können sie erwerben, wenn sie einen eigenen Hausstand gegründet haben und erwerbstätig sind. Sie beinhaltet u. a. den Bezug der Siebenbürgischen Zeitung, die regelmäßig über die unterschiedlichen Aktivitäten unseres Verbandes sowie der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) informiert.Die Zweitmitgliedschaft können sie erwerben, sofern sie noch dem Haushalt der Eltern angehören. Der jährliche Beitragssatz für Zweitmitglieder beträgt ohne den Bezug einer (weiteren) Siebenbürgischen Zeitung 11,50 Euro.In beiden Fällen können nach Vorlage des Mitgliedsausweises Ermäßigungen bei Veranstaltungen unseres Verbandes und seiner Untergliederungen in Anspruch genommen werden.Wir setzen uns dafür ein, die Traditionen der Siebenbürger Sachsen zu pflegen und zu erhalten. Getreu dem Motto „nur gemeinsam sind wir stark“ und weil uns bewusst ist, dass wir die Unterstützung all jener benötigen, für die „Siebenbürgen“ nicht nur eine Landschaftsbezeichnung ist, wirbt die Bundesvorsitzende bei Ihren Kindern um den (Wieder)Eintritt in den Verband. Ihr Brief ist an Ihre/n Tochter/Sohn gerichtet, allerdings an Ihre Adresse, als Eltern. Wir bitten Sie nun, diese Briefe nicht achtlos beiseitezulegen, sondern an Ihr Kind weiterzureichen.Fragen dazu beantwortet Ihnen unsere Geschäftsstelle bzw. Mitgliederverwaltung sehr gerne: Telefon: (0 89) 23 66 09 12, Fax: (089) 236609-15, E-Mail verband[ät]siebenbuerger.de.

