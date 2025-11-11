



11. November 2025

HOG Großau tritt dem Verband bei

Die Heimatortsgemeinschaft Großau ist als Mitglied dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland beigetreten. Sie gehört selbstverständlich auch dem HOG-Verband an, so dass der 2000 gegründete Verein in beiden großen siebenbürgisch-sächsischen Verbänden mitwirkt.

Rainer Lehni und Dagmar Baatz unterzeichnen das Beitrittsprotokoll. Die HOG Großau gehört zu den aktivsten Heimatortsgemeinschaften bundesweit und hat in diesem Jahr sehr erfolgreich die Siebenbürger Sachsen beim Trachten- und Schützenzug des Oktoberfestes vertreten, was nicht zuletzt in der tollen Zusammenarbeit mit dem Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen einen positiven Niederschlag fand. Auch in der alten Heimat in Großau ist die HOG sehr aktiv. Regelmäßig werden Arbeitseinsätze durchgeführt, aber auch Heimattreffen vor Ort durchgeführt, wie 2023 die 800-Jahr-Feier des von Sachsen und Landlern geprägten Ortes.



Bereits im Frühjahr dieses Jahres erfolgte der Antrag auf Beitritt der HOG Großau zum Verband der Siebenbürger Sachsen. Das ausgearbeitete Beitrittsprotokoll wurde im Sommer vom Vorstand der HOG und vom Bundesvorstand abgesegnet. Organisatorisch wird die HOG der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen zugeordnet. Das Beitrittsprotokoll wurde schließlich am Rande der HOG-Tagung am 26. Oktober in Bad Kissingen vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni und der Vorsitzenden der HOG Großau Dagmar Baatz unterzeichnet. Die HOG Großau ist somit die 20. Personenvereinigung, die Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen wird und dessen Aufgaben und Ziele mit unterstützt. Ein herzliches Willkommen der HOG Großau!

Schlagwörter: Verbandspolitik, Beitritt, Mitgliedschaft

