Stellenausschreibung; Ausbildungsplatz zur/zum Kauffrau/mann für Büromanagement

Die Bundesgeschäftsstelle unseres Verbandes in München ist zugleich Sitz des Kreisverbandes München, des Landesverbandes Bayern und der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung. Wir verantworten für die bundesweite Mitgliederverwaltung mit derzeit 19668 Familien, die Beitragsverwaltung des Landesverbandes Bayern und das Anzeigengeschäft der Verbandszeitung. Dazu kommt die Betreuung unserer Landsleute im Parteienverkehr, schriftlich und fernmündlich.

Führung von geschäftlichen Telefonaten und Terminkalendern

Bearbeitung und Erledigung der anfallenden Korrespondenz

Laufende Aktualisierung der Mitgliederdatenbank

Beitragsverwaltung, Auftragsbearbeitung, Buchhaltung, Mahnwesen

Erstellung von Präsentationen und Statistiken

Planung von Veranstaltungen und Tagungen mit Reservierung von Tagungsstätten und ­Hotelzimmern

Offenes, freundliches Wesen

Spaß am Umgang mit Menschen und gute Umgangsformen

Mindestens erfolgreicher Realschulabschluss mit gutem Ergebnis

Gute Noten in den Fächern Mathematik und Deutsch

Übung im Umgang mit den Office-Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook

Wir bereiten Sitzungen und Tagungen vor und bringen uns bei den bundesweit relevanten Veranstaltungen des Verbandes ein. Wir beschäftigen Menschen, die Pflege von Kultur und Traditionen als wichtig erachten und sich entsprechend dafür einbringen. Der Großteil dieser Arbeit wird zwar ehrenamtlich vor allem in den Gliederungen des Verbandes geleistet, unsere hauptamtlichen Mitarbeiter sichern aber die Struktur und den Rahmen, in dem das Verbandsleben gedeiht.Im Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildungszeit streben wir daher die Übernahme unserer/s Auszubildenden als Angestellte/n an.Sie verfügen über eine gute sprachliche Ausdrucksweise sowie soziale und kommunikative Kompetenz? Sie sind flexibel und behalten auch unter Zeitdruck den Überblick? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung um einenWir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung bei flachen Hierarchien in einem erfahrenen Team, mit eigenem, adäquat ausgestattetem Arbeitsplatz in unserem Büro in München und eine Vergütung nach TV-Länder.Sie lernen bei uns:Und das sollten Sie mitbringen:Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.Bitte bewerben Sie sichmit Angabe der Referenz „Azubi 2017“ ­ausschließlich online unter E-Mail: verband [ät] siebenbuerger.de. Ansprechpartner ist Erhard Graeff, Telefon: (089) 236609-0.