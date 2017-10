Siebenbürgische Zeitung mit neuem Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild der Siebenbürgischen Zeitung wird lesefreundlicher. Die Schriftgröße der Artikel wird ab 2018 um einen Punkt erhöht und das Layout im redaktionellen Teil von vier auf fünf Spalten geändert. Beide Maßnahmen dienen der Lesefreundlichkeit und sind insbesondere für ältere Leser gedacht, kommen aber auch allen anderen Lesern durch das ansprechendere Erscheinungsbild der Zeitung zugute.

Unverändert bleibt das sechsspaltige Layout der Todes- und Kleinanzeigen. Und die Glückwunschanzeigen erscheinen weiterhin in vierspaltigem Design.Der allgemeinen Teuerung in Deutschland folgend, werden die Anzeigenpreise unserer Zeitung ab 1. Januar 2018 um durchschnittlich zehn Prozent erhöht, nachdem sie 15 Jahre lang stabil geblieben sind. Die neue Preisliste kann in der Anzeigenabteilung, Telefon: (089) 236609-21, E-Mail: sbz.anzeigen [ät] siebenbuerger.de, angefordert werden. Wir wünschen allen unseren Lesern und Kunden weiterhin viel Freude mit ihrer Zeitung!

Siegbert Bruss