Bundesvorsitzende bilanziert: Horneck macht Fortschritte

2017 war für das Projektteam Schloss Horneck ein arbeitsreiches Jahr, auch wenn das für Außenstehende nicht recht sichtbar wurde! Es galt zunächst Gespräche mit den Verantwortlichen der verschiedenen am Projekt beteiligten Behörden und Institutionen zu führen und die Planungsarbeiten zu intensivieren.

Im Fokus stand das Einhalten der Förderrichtlinien der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) als eine wichtige Voraussetzung dafür, die vom Deutschen Bundestag beschlossene Zuwendung für den Um- und Ausbau von Schloss Horneck zum Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrum zu erhalten. Der sogenannte formlose Antrag, einschließlich eines realistischen Betriebskonzeptes für die nächsten 25 Jahre, der „große“ Antrag auf Zuwendung bei der BKM und bei der mit der baufachlichen und finanziellen Begleitung beauftragten Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Standort Freiburg im Breisgau (OFD), der u. a. eine detaillierte Raumbedarfsplanung enthielt, sind nur einige Beispiele dieser sehr arbeitsaufwendigen Aktivitäten des Projektteams, dem unser aller Dank gilt!Unter der umsichtigen Leitung von Dr. Konrad Gündisch gehören zu diesem Team die Berater Dipl.-Ing. Hartmut Gündisch und Dipl.-Ing. Werner Zacharides, der Finanzfachmann Dr. Axel Froese und Heidi Negura. Belohnt wurde das Team für seine unermüdliche Arbeit mit der Genehmigung des vorläufigen Maßnahmenbeginns Ende August und mit der Baugenehmigung des Landratsamtes Heilbronn am 29. November. Wir alle hoffen auf die positive baufachliche Stellungnahme der OFD Freiburg und auf den Zuwendungsbescheid der BKM. Dank dieses kompetenten Teams geht es vorwärts mit den Arbeiten auf Schloss Horneck! Für das kommende Jahr wünschen wir uns alle den lang ersehnten Baubeginn und einen recht zügigen Baufortschritt!Der Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ hat es verstanden, Schloss Horneck in Gundelsheim und Umgebung in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu rücken. Dazu trägt z. B. der Gundelsheimer Weihnachtsmarkt am jeweils ersten Adventswochenende bei, bei dem nun zum zweiten Mal die Siebenbürger Sachsen mit Blaskapelle und Tanzgruppe in der Altstadt und auf Schloss Horneck mit dabei sind. Aber auch über die Grenzen hinaus wird Schloss Horneck bekannt, wie durch die deutschsprachige Sendung „Akzente“ des rumänischen Fernsehens (TVR 1), die Filmaufnahmen der bekannten Fernsehjournalistin Christel Ungar bringen wird, die zusammen mit ihrem Team zwischen dem 22.-24. November dort filmte. Im Namen des Bundesvorstands danke ich allen Mitgliedern für ihre Spenden für Schloss Horneck!

Bundesvorsitzende Herta Daniel