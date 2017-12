Weihnachtsgruß der Landesgruppe NRW

Das zu Ende gehende Jahr 2017 bietet uns Gelegenheit, auf ein besonders aktives Jahr der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen zurückzublicken.

Das herausragende Ereignis für die Landesgruppe war die Mitgestaltung des Heimattags der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl zu Pfingsten. Mit der Präsentation des Kronenfestes im Rahmen der Brauchtumsveranstaltung haben über 150 Aktive einen besonderen Schwerpunkt bei diesem Heimattag gesetzt. Aber auch die Teilnahme von über 250 Trachtenträgern aus den Kreisgruppen am Trachtenzug, die Ausstellung „Frauengestalten – Frauen gestalten“ oder die Beteiligung der Kulturgruppen an vielen anderen Programmpunkten haben zu einer insgesamt sehr gelungenen Präsensation der Siebenbürger Sachsen aus NRW beigetragen.Das wichtigste Ereignis in der zweiten Jahreshälfte war die Durchführung der Feierstunde zum 60. Jahrestag der Patenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zusammen mit dem Bundeskulturreferat. Bei der Jubiläumsfeier am 10. November im Düsseldorfer Landtag waren Chöre, Blaskapellen und Tanzgruppen aus NRW erneut mit niveauvollen Darbietungen aktiv dabei.Die Kreisgruppen haben ein sehr reges Vereinsleben für unsere Landsleute gestaltet. Stellvertretend sei das 40-jährige Jubiläum der Kreis­gruppe Siegerland erwähnt. Die zahlreichen Karnevals- und Maifeiern, Sommer- und Kronenfeste und die vielen Herbst- und Kathreinenbälle haben wesentlich zur Gemeinschaftspflege beigetragen. Chöre, Tanzgruppen, Theatergruppen und Blaskapellen bereichern das kulturelle Leben an der Basis. Für diesen ehrenamtlichen Einsatz möchte ich allen Aktiven in den Kreisgruppen herzlich Danke sagen.Der Schwerpunkt in der ersten Jahreshälfte 2018 wird die Vorbereitung der Delegiertenversammlung der Landesgruppe NRW sein, bei der die Weichenstellung für die nächsten vier Jahre gelegt wird. Neben mehreren kulturellen Veranstaltungen, z.B. einem Trachtenseminar und Volkstanzseminar, wird es am 21. April 2018 in der Wiehltalhalle zu Wiehl einen Landesball mit der bekannten Band „Schlager-Taxi“ geben. Zu diesen Veranstaltungen sind Sie alle herzlich eingeladen.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2018.

Rainer Lehni, Landesvorsitzender