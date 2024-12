Weihnachtsgruß des Bundesverbandes in Österreich

Der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich wünscht Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2025!

Liebe Landsleute, liebe Freunde der siebenbürgisch sächsischen Gemeinschaft von nah und fern. Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, geprägt von einem großen Miteinander, aber auch voller emotionaler Gedenkfeiern. Nicht nur, dass vier Heimattage abgehalten wurden und auch so manche Jubiläen; so wurde in vielen Verbänden, Vereinen, Kreisgruppen und Nachbarschaften an jene Zeit vor 80 Jahren gedacht, die von Flucht und Evakuierung aus Nordsiebenbürgen geprägt war.Als Bundesobmann und im Namen des gesamten Vorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich sowie aus Oberösterreich, möchte ich DANKE sagen.Es ist uns nach zwölf Jahren gelungen, wieder einen Heimattag in Wels, als die Patenstadt der Heimatvertriebenen, durchzuführen. Für die zahlreichen Besucher und Besucherinnen, die wir in Wels begrüßen durften, und die gemeinsame Zeit, die wir zusammen verbracht haben, im Gedenken an die Ereignisse vor 80 Jahren und auch die frohen Stunden, möchten wir uns herzlich bedanken. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, Danke zu sagen. Dieses Treffen in Wels hat uns wieder einmal vor Augen geführt, wie wichtig und wertvoll unsere siebenbürgische Gemeinschaft ist und auch in Zukunft sein soll.Ich danke für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr, für all die Freundschaften und Begegnungen innerhalb unserer Landsmannschaft hier in Österreich und über die Grenzen hinaus.Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit und Gottes Segen, verbunden mit den besten Glückwünschen für das kommende Jahr 2025.

Ihr Bundes- und Landesobmann Konsulent Manfred Schuller