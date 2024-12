Dank und Weihnachtsgruß des Landesvorstandes Baden-Württemberg

Ein ereignisreiches Jahr 2024 neigt sich seinem Ende zu, welches für uns alle in der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit vielen bedeutenden Veranstaltungen und einigen Herausforderungen verbunden gewesen ist. Davon ragt die Feier zum 75. Jubiläum unserer Landesgruppe am 23. November im Theodor-Heuss-Festsaal der Harmonie in Heilbronn in besonderer Weise heraus.

Michael Konnerth bedankt sich bei den Mitwirkenden der Jubiläumsfeier in Heilbronn. Foto: Jürgen Binder

Allen Teilnehmern dieser beeindruckenden Veranstaltung, den Mitgliedern der vereinigten Blaskapellen und Chöre, der Tanzgruppen und Kindertanzgruppen sowie deren Leitern, dem emsigen Deko-Team unter der Führung von Gerlinde Zekel, unserer Geschäftsstellenkraft Roswitha Bertleff, allen weiteren Verantwortlichen und Helfern, vor allem den Organisatoren unter der Leitung der stellvertretenden Landesvorsitzenden Ines Wenzel möchte ich meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Ein weiteres Dankeschön geht an die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V., Brigitte und Martin Rill, Ursula Hergesell und Angelika Meltzer für die Umrahmung der Veranstaltung mit Informations- und Buchständen im Foyer sowie an Dr. Harald Roth und Thomas Șindilariu für die Ausstellung 800 Jahre Andreanum.Das Kulturprogramm der Jubiläumsfeier wurde von den vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Blaskapellen Baden-Württemberg unter der organisatorischen Planung von Bernhardt Staffendt sowie der musikalischen Leitung und dem Dirigat von Hans-Otto Mantsch eröffnet. Nach der Pause führten die vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre der Landesgruppe, geleitet von Erika Wagner, in den zweiten Teil der Feier ein. Die vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Kinder- und Jugendtanzgruppen aus Baden-Württemberg unter der Gesamtleitung von Astrid Göddert bereicherten die Feier durch ihren Aufmarsch und die dargebotenen Tänze.„Die Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland war aus meiner Sicht ein richtiges Ereignis mit Tiefgang. Ich bin sehr beeindruckt von alldem, was an diesem Tag geboten wurde und was ich dabei erlebt habe“, sagte danach Horst Göbbel aus Nürnberg.Aus der Geschichte unserer Landesgruppe lässt sich ableiten, dass wir heute dankbar und froh auf 75 Jahre Freiheit, Frieden und demokratische Grundordnung in Deutschland zurückblicken können, da sich daraus die segensreiche Entwicklung der Fortführung unserer Gemeinschaft in unserer neuen Heimat ergeben hat. Die Landsleute im Südwesten dürfen stolz darauf sein, dass die junge Generation in unserem Verband einen festen Platz hat und in seinen Gremien eine deutlich sichtbare Rolle spielt.Rückblickend möchte ich die Aktivitäten aller Kulturgruppen der Landesgruppe Baden-Württemberg würdigen und allen Landsleuten, die sich in diesen Gruppen ehrenamtlich einsetzen, danken. Sie wirken als Zeichen der gemeinsam gelebten Identität und der Hoffnung für die Zukunft, während sie zeitgleich ein würdiges Bild unserer Gemeinschaft in der Öffentlichkeit abgeben.Gemeinsam haben wir auch in diesem Jahr auf allen Ebenen Veranstaltungen feiern können, von denen neben dem Heimattag in Dinkelsbühl und dem Jubiläum in Heilbronn das Große Sachsentreffen am ersten Augustwochenende in Hermannstadt besonders zu nennen ist. Eine Vielzahl unserer Mitglieder hat unsere Kulturgruppen nach Siebenbürgen begleitet und durfte ein beeindruckendes Fest der Begegnung und der Verständigung begehen.Der Jugend und den Tanzgruppen in Baden-Württemberg gebührt in allen Bereichen große Anerkennung für die geleistete Arbeit. Die Tanzgruppen unserer Landesgruppe erzielten beim Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) auch in diesem Jahr beste Platzierungen. Mit der Jugendtanzgruppe Heilbronn auf dem ersten, der Tanzgruppe Heilbronn auf dem zweiten und der Jugendtanzgruppe Böblingen auf dem dritten Platz, aber auch mit allen teilnehmenden Tanzgruppen an diesem großen Jugendfest ist die Landesgruppe Baden-Württemberg würdig vertreten gewesen.Für den ehrenamtlichen Einsatz in den Kreisgruppen und vielen Kulturgruppen, für unsere gemeinschaftliche Arbeit sowie für das gute, wertschätzende Miteinander möchte ich allen herzlich Danke sagen.Im Namen des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge das kommende Jahr 2025 für uns alle ein glückliches, gesundes, friedliches und unter Gottes Segen stehendes Jahr werden.

Michael Konnerth, Landesvorsitzender