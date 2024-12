Weihnachtsgruß 2024 des HOG-Verbands

Liebe Landsleute, wenn wir mit offenen Augen über die Advents- oder Weihnachtsmärkte gehen, entdecken wir vielleicht auch eine Weihnachtskrippe mit Maria und Josef und dem Jesuskind, mit einem Ochsen, einem Esel und Schafen.

Krippe auf dem Weihnachtsmarkt beim Schloss Johannisburg in Aschaffenburg. Foto: Dr. Horst Müller

Bei der Krippe aus Aschaffenburg wurde noch ein Hirte und ein kleiner Junge im Trachtenjanker hinzugesellt. Vielleicht soll das die Verbundenheit der Bevölkerung mit der Heiligen Familie dokumentieren – man fühlt sich heimisch in dieser Gemeinschaft. Die engsten Gemeinschaften, zu denen jeder von uns gehört, sind die Familie und der Freundeskreis.Was war aber im Stall zu Bethlehem geschehen? Etwas ganz Neues, denn Jesus Christus kam zur Welt, die Grundlage oder der Stifter der Christenheit, einer starken Gemeinschaft, zu welcher auch wir gehören. Er hat uns sehr viel gelehrt und hinterlassen. Sicher nicht das Unwichtigste ist das Gebot der Nächstenliebe, welches wahrscheinlich von unseren Vorfahren bewusster und konsequenter eingehalten wurde als von der Mehrheit unserer aktuellen Generation. Wir sollten eine Neuerung anstreben und am besten bei uns selbst anfangen. Wenn es uns subjektiv nicht so gut geht, hilft uns die Erkenntnis, dass andere noch mehr Zuwendung brauchen – auch von uns.Vor 480 Jahren hat Johannes Honterus den ersten Gottesdienst in deutscher Sprache gehalten und mit seinem Reformationsbüchlein den Grundstein gelegt für den geschlossenen Übertritt unserer Vorfahren zum evangelischen Bekenntnis. Damit wurde der Fortbestand der relativ kleinen Gemeinschaft in einem mehrheitlich anderssprachigen Umfeld über die Jahrhunderte gesichert.Wir müssen die Geburt Christi, symbolisiert durch den Stall von Bethlehem, aber auch die friedlich und geschlossen erfolgte Reformation unserer Vorfahren als das sehen, was sie sind, nämlich die bewusste, behutsame und zielgerichtete Einführung von Neuerungen. Und wir dürfen das als direkte Aufforderung an uns verstehen, das, was wir tun, ständig zu hinterfragen und Neuerungen nicht zu verwerfen, sondern mit aller gebotenen Vorsicht, aber auch mit dem nötigen Weitblick, einzuführen. Denn es geht immer darum, unsere an sich schon sehr gute Gemeinschaft noch besser zu gestalten.In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Landsleute, frohe Festtage im Kreise eurer jeweiligen Familie oder sonstigen Gemeinschaft und alles Gute für das neue Jahr 2025. Nutzt die Gelegenheit, gerade in diesen herausfordernden Zeiten einmal innezuhalten und neue Kräfte zu tanken. Bleibt gesund und munter und leistet dann froh und mutig euren Beitrag zu den ganz gewiss auf uns zukommenden Neuerungen.Seid herzlichst gegrüßt vom

Vorstand eures HOG-Verbands