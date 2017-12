23. Dezember 2017 Druckansicht | Empfehlen

Erfreuliches Weihnachtsgeschenk für Schloss Horneck

Am 22. Dezember 2017, kurz vor Weihnachten, erreichte die Verantwortlichen des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. eine sehr erfreuliche Nachricht: Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Standort in Freiburg (OFD), die das Projekt „Um- und Ausbau von Schloss Horneck zum Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrum“ finanztechnisch und baufachlich betreut, teilte mit, dass sie den „geprüften Zuwendungsantrag an den Zuwendungsgeber, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)“, übermittelt hat.

Von Seiten der Oberfinanzdirektion Karlsruhe gab es keine grundlegenden Bedenken; sie bestätigte auch die Höhe der veranschlagten Kosten und der beantragten Zuwendung. Damit wurde eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Genehmigung des Zuwendungsantrags genommen, den das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. (SKSH) gestellt hatte, damit die vom Deutschen Bundestag im November 2016 beschlossene Förderung der Umbaumaßnahmen auf Schloss Horneck in Höhe von 1,9 Millionen Euro gewährt wird.



Nun hoffen wir auf den Zuwendungsbescheid, den die BKM zeitnah ausstellen wird. Danach können die Ausschreibungen der Gewerke, die Vergabe und die eigentlichen Baumaßnahmen in Angriff genommen werden.



