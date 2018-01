Probezeitung bestellen: Stärken Sie unsere Gemeinschaft!

Wir benötigen eine starke Gemeinschaft, die unsere Kultur und Traditionen jetzt und in die Zukunft trägt. Gewinnen Sie Freunde und Verwandte als neue Mitglieder des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland! Unter https://www.siebenbuerger.de/zeitung/probezeitung/ können Sie ein kostenloses Probeexemplar der Siebenbürgischen Zeitung verschenken.

Die Interessenten erhalten die Probezeitung nicht nur in Papierform, sondern per E-Mail – ganz neu – auch mehrere Zeitungsseiten im pdf-Format. Am Ende der Datei befindet sich ein Beitrittsformular, mit dem man bequem Mitglied des Verbandes werden kann.

sb