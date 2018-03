18. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Musterzimmer auf Schloss Horneck

Das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. (SKSH) hat kürzlich die Unbedenklichkeitsbescheinigung (UB) des Landesamtes für Denkmalschutz (LAD) für den Umbau von Schloss Horneck erhalten. Die ­Behörde ermöglicht dadurch, dass Baumaßnahmen, die für den Denkmalschutz relevant sind, schon vor Erteilung der endgültigen denkmalschutzrechtlichen Genehmigung begonnen werden dürfen. Auf Vorschlag des Architekturbüros wurde in der Vorstandssitzung des Schlossvereins am 2. März in München einstimmig beschlossen, zunächst ein Musterzimmer umzubauen.

Das hat mehrere Vorteile:



• Der SKSH e.V. bekommt durch den Ausbau eine noch genauere Übersicht über die Baukostenberechnung.

• Die Leistungsbeschreibung der zu vergebenden Baugewerke kann sehr präzise formuliert werden. Das ist wichtig, um eventuelle Nachforderungen von Baufirmen zu vermeiden, die automatisch zu Mehrkosten am Bau führen würden.

• Das LAD begutachtet nach Fertigstellung des Musterzimmers die Arbeiten und kann bei positiver Bewertung davon ausgehen, dass die übrigen 23 Übernachtungszimmer mit gleicher Qualität gebaut werden. Dieses vereinfacht die Baudurchführung und stärkt das Vertrauen des LADs in den SKSH e.V. als Bauherren.



Falls Sie das Projekt „Um- und Ausbau von Schloss Horneck“ unterstützen wollen, überweisen Sie bitte Ihren Beitrag auf folgendes Konto:





Kontoinhaber: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.

Bank: VR Bank Dinkelsbühl eG

IBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13

BIC: GENODEF1DKV





Gut zu wissen: Für die Zustellung einer Spendenbescheinigung geben Sie bitte unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an. Die Namen der Spender machen wir gern öffentlich bekannt. Auf Wunsch kann Ihre Spende oder Ihr Name anonym bleiben; vermerken Sie das bitte unter „Verwendungszweck“. Jede Spende hilft! Herzlichen Dank!



Kontakt: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck" e.V., Schloss Horneck, 74831 Gundelsheim, Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19, E-Mail: info [ät] schlosshorneck.de. Öffnungszeiten Büro: Montag: 13.00-17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 10.00-14.00 Uhr

