"70 Jahre – Für die Gemeinschaft" - 69. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl

München – Pfingsten 2019 liegt das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt im mittelfränki-schen Dinkelsbühl. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland rechnet wieder mit über 20.000 Heimattagsteilnehmern. Das Motto des Pfingsttreffens „70 Jahre – Für die Gemeinschaft“ greift das 70-jährige Jubiläum des Verbandes auf und steht für dessen lange Tradition sowie das Selbstverständnis, gemeinsam für die Interessen unserer Landsleute einzustehen. In ihrer 875-jährigen Geschichte haben die Siebenbürger Sachsen ein Gemeinwesen entwickelt, das mit dem Wohl des Einzelnen auch das Wohl der Gemeinschaft förderte.

Das Abzeichen des Heimattages der Siebenbürger Sachsen 2019 in Dinkelsbühl.

Der am 26. Juni 1949 in München gegründete Verband entwickelte sich im Prozess der Anerkennung der Siebenbürger Sachsen als Vertriebene, wodurch sie die sich aus dem Bundesvertriebenen- und Lastenausgleichsgesetz ergebenden Rechte genießen konnten, zur Interessenvertretung auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, rechtlichem und kulturellem Gebiet. Seine Bemühungen zur Integration in der Bundesrepublik Deutschland wie zur Erhaltung, Bewahrung und Weiterentwicklung siebenbürgisch-sächsischer Gemeinschaft und Kultur kommen seinen Mitgliedern, aber auch allen anderen Siebenbürger Sachsen zugute –in enger Zusammenarbeit mit weiteren siebenbürgisch-sächsischen Einrichtungen und den Partnerorganisationen in Europa und Übersee auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.Das dichte Programm füllt das gesamte Pfingstwochenende. Hauptredner der Festkundgebung am(9. Juni, 11.30 Uhr) sind neben der Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,, MdEP, und die Staatsekretärin im Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales in Bayern,, MdL.Die offizielle Eröffnung des Heimattages findet am(11.00 Uhr) im Schrannenfestsaal statt. Ansprachen halten, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, und, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl.Ein Höhepunkt des Heimattages ist deram Pfingstsonntag (10.30 Uhr) mit über 3.100 siebenbürgisch-sächsischen Trachtenträgern – für jeden Betrachter ein unvergessliches farbenprächtiges Erlebnis. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und die mitausrichtende Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes werden besondere Akzente setzen. Imam Pfingstsonntag (9.00 Uhr) predigt, Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für Hörfunk und Fernsehen.Das Verbandsjubiläum wird mit eineram 8. Juni (18.00 Uhr) in der St.-Pauls-Kirche begangen, wo auch die Dokumentationsausstellung „Für die Gemeinschaft einstehen – 70 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen“ gezeigt wird.Das reichhaltige Kulturprogramm beinhaltet Vorträge, Dokumentations- und Kunstausstellungen, Filmvorführungen, Konzerte, eine Kunstperformance sowie die Brauchtumsveranstaltung „Pfingstbräuche in Siebenbürgen“ – eine Premiere. Die alljährlichen Preisverleihungen finden am Pfingstsonntag (9. Juni, 17.00 Uhr) in der St.-Pauls-Kirche statt. Den Ehrenstern der Föderation der Siebenbürger Sachsen erhält, der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis 2019 geht anund, der Ernst-Habermann-Preis an dasAbschlussveranstaltung ist am Pfingstmontag (9.30 Uhr) diezum Thema „Rentengerechtigkeit für Jung und Alt – auch für uns!“ im Schrannenfestsaal. Unter der Moderation von, Rechtsreferent des Verbandes, diskutieren:, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten;, MdB, Mitglied der Bundestagsausschüsse Recht und Verbraucherschutz sowie Angelegenheiten der Europäischen Union;, Bundesvorsitzende;, Bundesjugendleiter.Speziell fürwerden beim Heimattag in Dinkelsbühl vielfältige Events angeboten, u. a. Nachwuchs- und Mitmachkonzert, Sportturniere, Live-Musik auf dem Sportplatz sowie im Festzelt, freitags mit der Schlager-Boygroup Feuerherz. Der Siebenbürgermarkt in der Spitalanlage bietet Kulinarisches „von daheim“.