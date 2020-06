Bernd Fabritius: "Siebenbürgisch-sächsische Kultur im Internet erleben"

Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, lobte in seiner Videobotschaft zum Digitalen Heimattag 2020 die Absage des diesjährigen Heimattages in Dinkelsbühl als „besonnene und kluge Entscheidung“ und freute sich über die Möglichkeit, dennoch Gemeinschaft pflegen zu können: als digitales und somit generationenübergreifendes Erleben von zu Hause aus. Lesen Sie im Folgenden das Grußwort des Aussiedlerbeauftragten.

Bundesaussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius übermittelte ein Grußwort zum Digitalen Heimattag der Siebenbürger Sachsen.

Liebe Landsleute, ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Pfingsten. Zum Heimattag 2020 überbringe ich Ihnen durch eine Videobotschaft die besten Wünsche und Grüße der Bundesregierung. Es ist für mich eigentlich üblich, als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten zu Pfingsten in Dinkelsbühl zu sein, Dinkelsbühl, die Partnerstadt der Siebenbürger Sachsen, Dinkelsbühl, die Stadt, die gerade zu Pfingsten voll siebenbürgisch-sächsischen Geistes ist. Es war eine besonnene und kluge Entscheidung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie das Pfingsttreffen abzusagen, um ein ganz besonders hohes Risiko für ältere Menschen, aber auch für jüngere, sich anzustecken, nach Möglichkeit auszuschließen. Unter dem Motto „Zuhause und doch zusammen“ begehen wir trotzdem ein wunderschönes Pfingstfest und einen Heimattag, so wie wir Siebenbürger Sachsen ihn gewöhnt sind – vielleicht auf einem anderen Wege.Die Jugendorganisation, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), hat uns schon lange vorgemacht, dass man auch im digitalen Zeitalter von zu Hause aus Gemeinschaft pflegen kann und zusammen sein kann. Ich freue mich, wenn wir Pfingsten nun generationenübergreifend auf diese Art und Weise das pflegen, was wir im Herzen mitgebracht haben. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Erleben siebenbürgisch-sächsischer Kultur im Internet, ich wünsche Ihnen wunderschöne Gespräche, und sei es per Videokonferenz, mit Ihren Freunden, mit Ihren Bekannten, ich wünsche Ihnen, dass sie zu Hause zusammen sind. Ich freu mich bereits auf das nächste Jahr und hoffe, dass wir dort wieder gemeinsam in Dinkelsbühl, unserer wunderschönen Partnerstadt, Pfingsten und den nächsten Heimattag feiern können.Blewt gesangd uch blewt as erholden!