Kulturaustausch und Heimattag in Nordamerika auf 2022 verschoben

Im Rahmen des Kulturaustauschs der Föderation der Siebenbürger Sachsen sollten die der Blasmusik und Tanzgruppe aus Traun, Österreich, schon im Sommer 2020 die Landsleute in Kanada und der USA besuchen. Diese Reise wird nun ein zweites Mal verlegt und wird erst 2022 stattfinden.

Im Rahmen des Föderationskulturaustausches war die „Transylvania Hofbräu Band“ aus Kitchener, Ontario, in Kanada zu Gast bei den Siebenbürger Sachsen in Österreich. 2022 sollen nun die siebenbürgischen Kulturgruppen aus Traun die Landsleute in Nordamerika besuchen.

Auch der Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der für den 9.-11. Juli 2021 in Salem, Ohio (USA), geplant war, muss nochmals um ein Jahr verschoben werden. Dies teilt John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, in Absprache mit Denise Crawford, Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), des Zentralverbands der Siebenbürger Sachsen in den USA, mit.Die Grenze zwischen Kanada und den USA sei schon seit bald einem Jahr für die Bewohner der beiden Länder geschlossen und werde auch nicht geöffnet, bis 80% der Einwohner geimpft worden seien. „In Kanada gehen die Impfungen langsam vonstatten, zuerst sind die ältesten Leute und Krankenbetreuer dran, die Mehrheit der Einwohner werde bis August oder September folgen. Bis wir weltweit Covid-19 nicht unter Kontrolle bringen, wird unser Familien- und Kulturleben beschränkt bleiben“, schreibt John Werner.