Rainer Lehni ist neuer Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, wurde am 27. April 2021 zum neuen Präsidenten der Föderation der Siebenbürger Sachsen gewählt. Das Foto wurde bei den Dreharbeiten für das Osterfest 2021 von Günther Melzer aufgenommen.

Zur Online-Veranstaltung begrüßte die bisherige Föderationspräsidentin Herta Daniel die Vorsitzenden der fünf Verbände der Siebenbürger Sachsen (Deutschland, Siebenbürgen, Österreich, Kanada, USA) sowie den HOG-Verband als Gast und die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien in beratender Funktion. Über das Föderationsgespräch berichten wir ausführlich in der nächsten Ausgabe.Föderationspräsident Rainer Lehni erklärte gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung: „Ich danke den Vertretern der Verbände für das geschenkte Vertrauen. In diesem Ehrenamt trete ich in die großen Spuren meiner Vorgänger, denen ich für ihr Wirken sehr dankbar bin. Wir gedenken des kürzlich verstorbenen Ehrenpräsidenten der Föderation, Dr. Wolfgang Bonfert, der einer der maßgeblichen Wegbereiter der Föderation war. Meiner Vorgängerin Herta Daniel, die dieses Amt seit 2018 ausgeübt hat, danke ich für ihren außergewöhnlichen Einsatz zur Festigung des weltweiten Zusammenhalts der Siebenbürger Sachsen. In diesem Sinn werde auch ich meine Tätigkeit ausüben. Das große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt werden wir gemeinsam ausrichten. Föderationsjugendlager und Kulturaustausch bilden weiterhin die großen Schwerpunkte unserer Arbeit. Ich freue mich auf eine gute, freundschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Landsleuten weltweit.“

sb