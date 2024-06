Erfreulicher Zusammenhalt: Föderation der Siebenbürger Sachsen plant Treffen, Jugend- und Kulturaustausch

Durch Heimattage, Sachsentreffen, Jugendlager und den Austausch der Kulturgruppen bietet die Föderation der Siebenbürger Sachsen viele Möglichkeiten der Begegnung, die den weltweiten Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen stärken. Über diese Tätigkeiten beriet der Föderationsrat, der am 3. Juni 2024 im vierten Jahr in Folge online tagte.

Videokonferenz der Föderation der Siebenbürger Sachsen am 3. Juni 2024. Bildschirmfoto: Rainer Lehni

Am Föderationsgespräch beteiligten sich die Vorsitzenden der Mitgliedsverbände aus Siebenbürgen, Martin Bottesch, Österreich, Manfred Schuller, Kanada, John Werner, USA, Denise Crawford, und Deutschland, Rainer Lehni, sowie als Gast Ilse Welther, Vorsitzende des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften. Anwesend waren auch Ute Brenndörfer, Bundesgeschäftsführerin des Verbandes, und Siegbert Bruss, Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung.Das Große Sachsentreffen vom 2.-4. August in Hermannstadt sei ein „Welttreffen der Siebenbürger Sachsen“, sagte Föderationspräsident Rainer Lehni. Alle Mitgliedsverbände der Föderation bringen sich nicht nur organisatorisch, sondern auch durch Kulturgruppen und Besucher ein. Staatspräsident Klaus Johannis hat die Schirmherrschaft übernommen und wird voraussichtlich, wie vor sieben Jahren, am Sachsentreffen teilnehmen. 88 Veranstaltungen werden geboten, die jetzt im Detail geplant werden, berichtete Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums. Vor und nach dem Sachsentreffen sind zahlreiche Heimattreffen in verschiedenen Orten Siebenbürgens geplant. Der Musiker Peter Maffay wird nicht nur ein großes Konzert am Samstagabend auf dem Großen Ring bestreiten, sondern in festlichem Rahmen auch mit dem Ehrenstern der Föderation, der höchsten Auszeichnung des weltweiten Dachverbandes der Siebenbürger Sachsen, gewürdigt. Das Interesse der Politiker ist noch größer als 2017, und größer wird auch der Trachtenumzug. 1740 Teilnehmer sind schon angemeldet, sagte Ilse Welther. Weitere Gruppen und die Blaskapellen kommen in den nächsten Tagen hinzu, ebenso die Trachtengruppen aus Siebenbürgen, die sich bei Andrea Rost, stellvertretende Vorsitzende des Siebenbürgenforums, anmelden. 80 Landsleute aus den USA fliegen nach Rumänien, darunter die Blaskapelle aus Youngstown, sagte Denise Crawford.Über den großen Erfolg des Heimattages in Dinkelsbühl berichtete Bundesvorsitzender Rainer Lehni. Der Verband der Siebenbürger Sachsen feierte zu Pfingsten seinen 75. Geburtstag. Rund 20000 Besucher erfreuten sich an den gelungenen Veranstaltungen und herzlichen Begegnungen. Lehni zeigte sich erstaunt, „dass wir uns immer wieder noch mehr steigern können“.Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für den Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika, der am 12.-13. Juli unter dem Motto „Pflege deine Wurzeln – Nurture Your Roots“ in Kitchener stattfinden wird. Ebenfalls in Kanada werden vom 5. bis 19. Juli die 26 Teilnehmer des Föderationsjugendlagers erwartet (siehe Meldung in der morgigen SbZ Online). 1971 fand das erste siebenbürgisch-sächsische Jugendlager in Siegen statt. 650 Teilnehmer wurden seither an dem jedes zweite Jahr stattfindenden Jugendaustausch verzeichnet. Es entstanden Freundschaften, die bis heute gepflegt werden und den weltweiten Zusammenhalt der Siebenbürger fördern. John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, und ein Ausschuss, der eigens dafür eingerichtet wurde, laden alle Teilnehmer der bisherigen Jugendlager zum „Kameradschaftsabend“, der „Jugendlager Reunion“, für den 12. Juli nach Kitchener ein. Aus diesem Anlass kann man auch ein T-Shirt mit dem Logo „Föderation Jugendlager seit 1971“ erwerben.Die Flucht und Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen vor 80 Jahren, die zur Beheimatung zahlreicher Landsleute in Österreich führte, nimmt der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich zum Anlass, nach zwölf Jahren wieder einen Heimattag zu organisieren (siehe SbZ Online). Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto „80 Jahre Siebenbürger Sachsen in Österreich“ und finden vom 20. bis 22. September 2024 in die Patenstadt der Heimatvertriebenen in Wels statt, berichtete Bundesobmann Manfred Schuller.Ein weiterer Schwerpunkt der Föderation ist der alle zwei Jahre durchgeführte Kulturaustausch. 2023 war die Siebenbürger Nachbarschaft Traun aus Österreich zu Gast in Kanada und den USA. Für die sehr gelungenen Veranstaltungen und die Gastfreundschaft bedankte sich Manfred Schuller. Ende Juni 2025 wird die Cleveland Saxon Dance Group zu Besuch in Deutschland und Österreich erwartet.Präsident Rainer Lehni freut sich, dass alle Verbände hervorragend zusammenarbeiten. Die Föderation der Siebenbürger Sachsen könnte sich demnächst vergrößern. Marianne Hallmen, Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, hat beantragt, dass ihr Verein in die Föderation aufgenommen wird. Zunächst wird Manfred Schuller, Vizepräsident der Föderation, an der Generalversammlung des Vereins am 16. Juni nahe Zürich teilnehmen und danach wird der Föderationsrat über den Antrag entscheiden.

Siegbert Bruss