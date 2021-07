Verbandsleben wieder aufnehmen

Die Corona-Pandemie ist in weiten Teilen Deutschlands gut überstanden, doch noch lange nicht zu Ende. Die Impfkampagne und die sinkenden Infektionszahlen lassen uns hoffen, dass ein normaleres Alltagsleben wieder möglich wird. Mehr als ein halbes Jahr dauerte der zweite Lockdown. Im Vergleich zum ersten Lockdown jedoch hat der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland verstärkt auf die digitale Karte gesetzt, wohlwissend, dass ein „normales“ Verbandsleben dadurch nicht ersetzt werden kann.

Rainer Lehni beim Digitalen Heimattag in diesem Jahr.

Seit Mai 2021 wird das Alltagsleben schrittweise gelockert. So konnten auch wir Teile des Digitalen Heimattags zu Pfingsten unter bestimmten Auflagen in Präsenzform aufzeichnen. Die Heimattagaktionen der Kreisgruppen Sachsenheim, Setterich, Herten, Bad Tölz – Wolfratshausen u.a. haben gezeigt, dass einiges möglich ist und von den Mitgliedern dankbar angenommen wird.Unter Einhaltung der teils unterschiedlichen gesetzlichen Auflagen in den einzelnen Bundesländern können wir nun unser Verbandsleben reaktivieren. Kleine Veranstaltungen wie Vorträge und Lesungen sowie Veranstaltungen im Freien sind möglich, ebenso Proben der Kulturgruppen. Mehrere Tanzgruppen und Blaskapellen haben ihre Proben schon begonnen. Die beliebten Veranstaltungen mit vorwiegend geselligem Charakter sind hingegen noch nicht möglich, aber auch diese Zeit wird wieder kommen.Als Bundesvorsitzender rufe ich die Untergliederungen unseres Verbandes auf, zu prüfen, welche Veranstaltungen und Proben unter Berücksichtigung der Auflagen wieder aufgenommen werden können. Nach den Sommerferien, die teils schon begonnen haben oder demnächst starten, wollen wir unser Verbandsleben schrittweise wieder aufnehmen. Eine eineinhalbjährige Durststrecke liegt hinter uns, unsere Mitglieder sehnen sich nach den gewohnten Treffen. Bis zu einem normalen Alltagsleben ist wohl noch ein weiter Weg, aber es ist in Sicht. Machen wir das Beste aus dieser Krisenzeit, und bleiben Sie vor allem gesund!

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender