BayernSPD hat Arbeitsgemeinschaft für Vertriebene und Aussiedler gegründet

München – Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat eine parlamentarische Arbeitsgemeinschaft gegründet mit dem Titel „Europäische Partnerschaft, Vertriebene und Aussiedler, Erinnerungskultur“. Diese wird geleitet von dem vertriebenenpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib, von Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher und der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Margit Wild.

Beim Vertriebenen-Empfang der SPD-Fraktion 2021 im Bayerischen Landtag als Brückenbauer geehrt: der Landesvorsitzende des BdV in Bayern, Altlandrat Christian Knauer (Mitte), mit (von links): Ruth Müller, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, Dr. Dorith Müller, stellvertretende BdV-Landesvorsitzende, Herta Daniel, stellvertretende BdV-Landesvorsitzende, und Volkmar Halbleib, MdL. Foto: S. Marb/BdV

Wie Halbleib auf seiner Website mitteilt, habe sich der Vertriebenenbeirat bei seiner Sitzung am 25. November für ein stärkeres Netzwerk aller an den Anliegen der Heimatvertriebenen und Aussiedler interessierten SPD-Bundes- und Landtagsabgeordneten ausgesprochen. Der Plan sei, frühzeitig Kontakt zu den für die Umsetzung des Koalitionsvertrages zuständigen Ministerien und Fraktionsvertretern aufzunehmen. „Für uns bayerische Sozialdemokraten ist die Verbindung der vertriebenenpolitischen Anliegen zur Aussöhnung und Partnerschaft mit den Staaten Mittel- und Osteuropas ein wichtiges Thema. Gleichzeitig wollen wir die Erinnerung an die deutsche Geschichte, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus, damit verknüpfen“, erklärte Halbleib. Es freue ihn, dass der Koalitionsvertrag das kulturelle Erbe der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler „als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft würdigt“. Die SPD-Landtagsfraktion in Bayern zeichne sich durch ihre enge Verbindung mit den Themen und Anliegen der Vertriebenen und Aussiedler aus. Das zeige auch der bereits 13. Parlamentsempfang für Aussiedler und Vertriebene (siehe Vertriebenen-Empfang der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag ).

CS