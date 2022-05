27. Mai 2022

„Identität in neuer Umgebung“: Podiumsdiskussion am Heimattag

Die Podiumsdiskussion am Heimattag widmet sich dem Thema „Identität in neuer Umgebung“. Das diesjährige Motto der Veranstaltung, „Wurzeln suchen – Wege finden“, aufgreifend, soll der Frage nachgegangen werden, welche Rolle Wurzeln und das Suchen nach ihnen sowie das Finden von (neuen) Wegen bei der Konstitution von Identität spielen. Die Podiumsdiskussion findet statt am Montag, den 6. Juni, um 10.00 Uhr im Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl.

Es diskutieren Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, Bessarabien, Bukowina, Dobrudscha, Maramuresch, Moldau und Walachei am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim, die Filmemacherin Brigitte Drodtloff, der Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien Benjamin Józsa, Filmproduzent Holger Gutt und Fabian Kloos, Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Moderieren wird Dr. Iris Oberth, Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen.



Ein in diesem Kontext bedeutsamer Themenbereich ist der Wandel von Identität an beziehungsweise durch Bruchstellen. Interessant ist hierbei sicher der Vergleich zwischen den Erfahrungen und Einschätzungen der Erlebnisgeneration und der Bekenntnisgeneration in der (neuen) Umgebung außerhalb der alten Heimat sowie jenen der Sachsen in Siebenbürgen. Zumindest zum Teil ergibt sich hieraus auch ein weiterer Fragenkomplex, nämlich nach den (gewandelten?) wichtigsten Aspekten und Zielen von Kulturarbeit und Kulturvermittlung.

Schlagwörter: Heimattag 2022, Podiumsdiskussion, Identität, Generationen

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.