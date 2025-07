Seminar des Familienreferates zur Familienfreundlichkeit

Der Verband der Siebenbürger Sachsen bietet Veranstaltungen für alle Altersgruppen an, dennoch sind Mitglieder im Alter zwischen 30 und 50 Jahren im Verein eher rar. In dieser Lebensphase sind viele Menschen mit der Familie beschäftigt und die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt. Auf der Tagung des Bundesreferates für Frauen und Familien soll vom 17. bis 19. Oktober deshalb erörtert werden, wie Familien heute ticken und wie Veranstaltungen noch familienfreundlicher sein können.

Veranstaltungen sind für Familien unter anderem attraktiv, wenn man gemeinsam etwas machen kann, Spaß dabei hat und die Kinder gut verräumt sind. Foto: Laura Micu

Das Seminar wird aus vier Hauptblöcken bestehen: Referentin Christine Falk vom forum familie, Wirkstatt evangelisch wird in einem grundlegenden Vortrag darstellen, was Familien heute beschäftigt und wie Angebote und Kontakt- bzw. Beziehungsgestaltung sinnvollerweise aussehen können. Aufbauend auf diese Sensibilisierung können die Teilnehmenden anschließend einfacher Antworten auf die Frage finden, wie der Verband das bei sich umsetzen will: In einem Workshop werden die Teilnehmenden in Kleingruppen konkrete Beispiele aus den Kreis- und Kulturgruppen bearbeiten und weiterentwickeln. Der dritte inhaltliche Block wird sich mit Spielepädagogik und Gruppenleitung beschäftigen. Die pädagogische Mitarbeiterin der Jugendbildungsstätte Jugendsiedlung Hochland e.V., Jasmin Maurus, wird den Teilnehmenden praktische und lebensnahe Tipps für die Gestaltung von Gruppenabenden und -freizeiten an die Hand geben. Abschließend wird Familientherapeut Ludwig Beeg in seinem Vortrag nicht nur über die Grundbedürfnisse menschlicher Beziehungen sprechen, sondern auch über die Rolle des digitalen Medienkonsums im Miteinander innerhalb der Familien.Das Seminar findet vom 17. bis 19. Oktober im Haus der Heimat in Nürnberg statt und richtet sich an Leiter/innen von Kinder- und Jugendgruppen, Familien- und Frauenreferent/innen sowie andere interessierte Multiplikator/innen. Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 Personen beschränkt, der zu entrichtende Eigenbeitrag beträgt 30 Euro. Die Tagung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.Die Anmeldungen nimmt die Bundesreferentin für Frauen und Familien, Gerlinde Zurl-Theil, bis 1. Oktober unter g-theil[ät]t-online.de entgegen. Geben Sie bei der Anmeldung neben Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte auch Ihre Funktion sowie ggf. Ihre Erwartungen ans Seminar an.