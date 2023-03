8. März 2023

Ausschuss plant 73. Heimattag

Zweieinhalb Monate bis Pfingsten, der Heimattag in Dinkelsbühl rückt immer näher. Das letztjährige Pfingsttreffen war ein erfolgreicher Neustart nach zwei digitalen Ausgaben. Inzwischen ist die Corona-Pandemie in Deutschland glücklicherweise überwunden und so fiel auch das C-Wort gar nicht am 5. März in der Sitzung des Heimattagausschusses in der Münchener Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.





Beim Heimattag 2023 in Dinkelsbühl spricht Natalie Pawlik, MdB, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, bei der Kundgebung vor der Schranne. Die Aufnahme entstand im vergangenen Jahr, als die SPD-Politikerin bei der Eröffnung des Heimattages in der Schranne ein Grußwort sprach. Foto: Christian Schoger Der 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 26.-29. Mai in Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet: „Miteinander schafft Heimat“. In der dreieinhalbstündigen Sitzung erörterten die Ausschussmitglieder organisatorische Fragen und den Programmablauf mit den traditionellen Höhepunkten wie der feierlichen Eröffnung am Samstag (27. Mai), bei der Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder sprechen wird, dem Trachtenumzug und der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag, u. a. mit einer Ansprache der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik.



Im Rahmen der Preisverleihungen in der St. Paulskirche werden Konrad Klein und Martin Eichler mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2023 ausgezeichnet. Ausstellungen, Pfingstgottesdienst, Mundartprogramm, Jugendzeltplatz, Kinderprogramm, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte mit einer Ansprache von Pfarrer Wilhelm Maurer, Podiumsdiskussion, heuer zum Thema „40 Jahre Föderation der Siebenbürger Sachsen“, u. a. m. runden des reichhaltige Heimattagsprogramm ab. Der Preis für das Festabzeichen, das freien Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes) gewährt, beträgt wie im vergangenen Jahr 15 Euro; Mitglieder erhalten davon drei Euro als Gutschein zurück. Die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lohnt sich also auch hier. Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 19. April online statt. Trotz eines ganztägigen Verdi-Nahverkehrsstreiks konnte Organisationsreferent Horst Wellmann die Konferenz pünktlich um 17 Uhr beginnen und dazu die vor Ort erschienenen sowie digital zugeschalteten Teilnehmenden herzlich begrüßen, neben dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni unter anderen auch Vertreter der diesen Heimattag mitausrichtenden sog. kleinen Landesgruppen bzw. -verbänden Berlin/Neue Bundesländer, Hessen und Niedersachsen/Bremen sowie der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Carl Wolff Gesellschaft und der Stadt Dinkelsbühl.Der 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vomin Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet:. In der dreieinhalbstündigen Sitzung erörterten die Ausschussmitglieder organisatorische Fragen und den Programmablauf mit den traditionellen Höhepunkten wie der feierlichen Eröffnung am Samstag (27. Mai), bei der Bayerns Ministerpräsidentsprechen wird, dem Trachtenumzug und der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag, u. a. mit einer Ansprache der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,Im Rahmen der Preisverleihungen in der St. Paulskirche werdenundmit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2023 ausgezeichnet. Ausstellungen, Pfingstgottesdienst, Mundartprogramm, Jugendzeltplatz, Kinderprogramm, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte mit einer Ansprache von Pfarrer Wilhelm Maurer, Podiumsdiskussion, heuer zum Thema „40 Jahre Föderation der Siebenbürger Sachsen“, u. a. m. runden des reichhaltige Heimattagsprogramm ab. Der Preis für das Festabzeichen, das freien Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes) gewährt, beträgt wie im vergangenen Jahr 15 Euro; Mitglieder erhalten davon drei Euro als Gutschein zurück. Die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lohnt sich also auch hier. Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 19. April online statt. Christian Schoger

Schlagwörter: Heimattag 2023, Dinkelsbühl, Heimattagausschuss, München, Markus Söder

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.