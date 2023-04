Siebenbürgerheim in Rimsting feiert sein 70. Jubiläum

Anfang April 1953 konnte das Siebenbürgerheim in Rimsting, als erstes Siebenbürger Altenheim in Deutschland, die ersten Heimbewohner herzlich willkommen heißen. Dank des langjährigen Einsatzes vieler ehrenamtlicher Vorstände und Helfer kann das Heim nun heute mit Stolz auf sein erfolgreiches 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Zur Würdigung und Feier dieses Jubiläums laden der Vorstand des Trägervereins und die Heimleitung die Vereinsmitglieder und ehrenamtlichen Helfer zur Feier am Samstag, dem 17. Juni 2023, ab 10.00 Uhr, recht herzlich ein. Die Feier findet im großen Festzelt und den Räumen des Heimes in Rimsting statt.

Die Drohnenaufnahme zeigt das Siebenbürgerheim Rimsting am Chiemsee.

Der Hilfsverein der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., gegründet am 11. Januar 1952 in München, konnte bereits am 12. Januar 2022 sein 70-jähriges Jubiläum in kleinem Kreis in Rimsting feiern. Ziel dieses Vereins war die Gründung eines Altenheimes für die nach dem Zweiten Weltkrieg heimatlos gewordenen, älteren Landsleute.Obwohl viele Skeptiker im Januar 1952 bezweifelten, dass es mit nichts in den Händen gelingen könnte, irgendwo in Bayern ein Altenheim für ältere Landsleute zu gründen, haben es einige Altruisten, mit Erwin Tittes an der Spitze, trotz erheblicher Schwierigkeiten, aber mit vereinten Kräften in einem Jahr geschafft, das ehrgeizige Generationenwerk eines Siebenbürgerheimes „zum Wohle der Alten“ in Rimsting am Chiemsee Wirklichkeit werden zu lassen.Sie haben die notwendigen Mittel für das Vorhaben beschafft und in unzähligen ehren-amtlichen Stunden die ersten beiden Häuser baulich so hergerichtet, dass die erste Heim-leiterin, Ada Hintz, am 1. April 1953 im ersten Siebenbürger Altenheim in Deutschland, als erste Heimbewohner das Ehepaar Pfarrer Kondert herzlich willkommen heißen konnte. Bis zum Jahresende fanden weitere 35 Landsleute im jungen Siebenbürgerheim eine neue Heimstatt und Geborgenheit.In den folgenden Jahrzehnten gab es immer wieder kritische Phasen, in denen der Trägerverein seine ganze Kraft einsetzen musste, um das Heim in Betrieb halten zu können. Da jedoch die Nachfrage nach Heimplätzen groß war, entschloss man sich immer wieder trotz vieler Schwierigkeiten, in den Jahren 1958 und 1975 neu zu bauen, um die Kapazität des Heimes zu vergrößern. Dann wurden zwischen 2001-2003 auch zwei Gebäude für die neue Pflegeabteilung errichtet bzw. umgebaut, und ab 2007-2012 alle Zimmer mit Aufzügen erreichbar und weitgehend barrierefrei angepasst. 2016 wurde das Bauernhaus mit einem neuen Treppenaufgang brandschutzgerecht umgebaut.Dank vieler verantwortungsvoller ehrenamtlicher Vorstände hat das Siebenbürgerheim in Rimsting alle Stürme nicht nur irgendwie überstanden, sondern steht heute besser denn je da. Es erfüllt sowohl die Forderungen der Behörden wie auch die Erwartungen seiner Bewohner.Das Heim (Website: www.siebenbuergerheim-rimsting.de ) verfügt heute im Wohnbereich über 54 und für Pflegebedürftige nach einer teilweisen Aufstockung ab 2019 über 55 Plätze. Überzeugen sie sich selbst von der warmen und heimatlichen Ausstrahlung unseres 70-jährigen Jubilars, eingebettet in die schöne bayerische Landschaft des Chiemgaus. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Der Vereinsvorstand