40 Jahre weltweiter Zusammenhalt: Föderation der Siebenbürger Sachsen bietet zahlreiche Begegnungsfeste an

„Die Föderation der Siebenbürger Sachsen wird 40 Jahre alt. Gegründet wurde sie am 1. Oktober 1983 in Elixhausen in Österreich, und vor genau 30 Jahren trat auch das Siebenbürgenforum der Föderation bei. Es sind 40 erfolgreiche Jahre, in denen wir uns, trotz der räumlichen Entfernung, stets näher gerückt sind.“ An dieses Jubiläum erinnerte der Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, in dem Föderationsrat, der am 24. April im dritten Jahr in Folge online tagte. Die Föderation entfaltet zahlreiche Aktivitäten, die den weltweiten Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen stärken. Durch Heimattage, Sachsentreffen, Jugendlager und den Kulturaustausch der Kulturgruppen werden Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Begegnungen geschaffen, die viele Landsleute beherzt wahrnehmen.

Die Föderation feiert beim Heimattag in Dinkelsbühl ihr 40-jähriges Bestehen. Die Aufnahme entstand beim Festumzug des Heimattages 2022, nachdem der Regen abgeklungen war. Foto: Lukas Geddert

Am Föderationsgespräch beteiligten sich die Vorsitzenden der Mitgliedsverbände aus Siebenbürgen (Martin Bottesch), Österreich (Manfred Schuller), Kanada (John Werner), USA (Denise Crawford) und Deutschland (Rainer Lehni) sowie als Gast Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR). Der Föderationsrat beschloss einstimmig, Dr. Paul Jürgen Porr mit dem Ehrenstern der Föderation auszuzeichnen. Der Vorsitzende des Siebenbürgenforums (1995-2013) und seit 2013 Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien habe entscheidend dazu beigetragen, „dass die Zusammenarbeit in der Föderation so ist, wie wir sie heute kennen“, betonte Rainer Lehni. „Die gelungene Einbindung des Siebenbürgenforums in die Struktur der Föderation ist sein Verdienst.“ Der Ehrenstern der Föderation wird Dr. Porr beim Heimattag am Pfingstsonntag um 17.00 Uhr in Dinkelsbühl verliehen.Die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag wird dem 40-jährigen Bestehen der Föderation gewidmet sein (siehe Leitartikel, oben auf dieser Seite). Bei der Eröffnungsveranstaltung des Heimattages am Samstag um 11.00 Uhr werden, neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, u.a. auch Vertreter aller Mitgliedsverbände der Föderation je ein Grußwort sprechen. Zudem wird Rebecca Horeth am Samstag um 13.00 Uhr einen Vortrag über die Siebenbürger Sachsen in Kanada halten.Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika wird vomPennsylvania, in den USA gefeiert. Manfred Schuller wird ein Grußwort seitens der Landsleute in Europa übermitteln. Im Rahmen desbesucht eine Kulturgruppe aus Traun (Oberösterreich) vomdie USA und Kanada. Ebenfalls Kanada ist im Juli 2024 Gastgeber des Föderationsjugendlagers.Weitere Gelegenheiten der Begegnungen bieten dasin Keisd und das große. Ein wichtiges Ergebnis des jüngsten Föderationsgespräches: Die Alliance of Transylvanian Saxons und die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada werden Mitveranstalter des großen Sachsentreffens und vor Ort vertreten sein. „Das freut uns sehr und zeigt, dass es ein Sachsentreffen der Siebenbürger Sachsen in der ganzen Welt ist“, sagte Martin Bottesch.Bischof Reinhart Guib berichtete über die Wahlen des neuen Landeskonsistoriums Ende letzten Jahres. Mit der Wahl von Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, der ersten Frau an der Spitze dieses Gremiums in Hermannstadt, sei auch die Hoffnung verbunden, die Heimatkirche zu stärken sowohl nach innen, unter den Siebenbürger Sachsen, als auch nach außen, hinein in die rumänische Gesellschaft. Als Nachfolger von Pfarrer Dr. Bruno Fröhlich (Schäßburg) wird Dietmar Gross (Deutsch-Weißkirch) künftig die Heimatkirche im Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vertreten. Zudem freute sich Bischof Guib auf diean der zahlreiche Gäste aus den Mitgliedsländern der Föderation erwartet werden.Das Jahr 2022 stand beim Verband in Deutschland wie überall im Zeichen des Wiederauflebens des Gemeinschaftslebens, berichtete Bundesvorsitzender Rainer Lehni. Der 72. Heimattag in Dinkelsbühl habe als gelungener Neubeginn auch in die Landes- und Kreisgruppen hineingewirkt. Viele Feste wurden seither gefeiert, Tagungen und Mitgliederversammlungen abgehalten. Seit dem Frühherbst 2022 laufe es fast überall normal. Allerdings seien einige Kulturgruppen geschrumpft, weil einige ältere Aktive aufgehört hätten. Die Siebenbürgische Zeitung berichte weiterhin zuverlässig nicht nur über die Aktivitäten in Deutschland, sondern auch aus den anderen Ländern der Föderation.Als erfreulich bezeichnete Rainer Lehni die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Siebenbürgischen Kultursommer 2022, bei dem der Verband mit zahlreichen Kulturgruppen vertreten war, und den Online-Gottesdiensten, die gemeinsam mit der Heimatkirche organisiert wurden.

Siegbert Bruss