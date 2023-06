Sylvia Stierstorfer: Kümmerin für die Siebenbürger Sachsen

Die Beauftragte der bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer, lobte in ihrem Grußwort zur Eröffnung des Heimattages am 27. Mai in Dinkelsbühl Engagement, Einsatz und Leidenschaft der Siebenbürger Sachsen und forderte, im Geschichtsunterricht zu vermitteln, was Vertreibung, Heimatverlust, Neuanfang für (Spät)Aussiedler bedeute.

Sylvia Stierstorfer sprach bei der Eröffnung des Heimattages in Dinkelsbühl. Foto: Siegbert Bruss

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Siebenbürger Sachsen, wenn ich so in die Runde schaue, geht mein Herz auf, weil alle Generationen vertreten sind, und das finde ich einfach wunderbar. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Bundesvorsitzender, lieber Bernd Fabritius, liebe Margarete, Beauftragte aus Hessen, es ist natürlich schwierig, nach einem Ministerpräsidenten, nach unserem bayerischen Ministerpräsidenten ein Grußwort zu sprechen. Aber ich darf Ihnen sagen: Ich bin tief beeindruckt, weil ich weiß, dass Sie Feste feiern können, und dass dieses Fest, dass dieser Heimattag etwas ganz Besonderes in Ihrem Kalender ist. Sie haben eine Leidenschaft, und um diese Leidenschaft beneide ich Sie. Ich war bei Ihnen in Ihrer Heimat, ich durfte zweimal in Siebenbürgen sein, und zwar in Radeln und in Deutsch-Kreuz. Lieber Herr Schmidt, ich war da bei der Haferlandwoche, die mich sehr beeindruckt hat. Tief beeindruckt hat mich vor allem, wie Sie in Ihrer Heimat Ihre Kultur pflegen. Sie sind die Brückenbauer. Auf der anderen Seite sehe ich bei Ihnen hier die junge Generation, die sich für ihr Erbe interessiert und die Kultur pflegt. Das ist ein großartig, und dazu gratuliere ich Ihnen.Es ist wichtig, dass man Geschichte kennt, um die Zukunft zu gestalten. Ich kann Ihnen sagen, ich stamme selbst aus einer Familie von Heimatvertriebenen und weiß, was Heimatverlust bedeutet, was Heimatverlust in einer Familie bedeutet. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie letztendlich die alte Heimat und die neue Heimat im Herzen tragen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz ausdrücklich für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz hier bei uns in Bayern. Sie haben letztendlich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Bayern heute so erfolgreich dasteht. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken.Als Beauftragte der bayerischen Staatsregierung ist es mir wichtig, Ihre Kümmerin zu sein, sich Ihrer Anliegen anzunehmen, und vor allem ist es mir auch wichtig, lieber Herr Ministerpräsident, den Geschichtsunterricht zu stärken. Es ist wichtig, zu wissen, was es bedeutet, wenn man vertrieben wird, was es bedeutet Aussiedler oder Spätaussiedler zu sein. Wir haben hier ein Defizit, und es ist wichtig, dass wir hier in den Schulen anfangen, den richtigen Geschichtsunterricht zu vermitteln, damit die Schülerinnen und Schüler und die junge Generation ganz allgemein weiß, was es bedeutet, Heimat zu verlieren und hier neu anzufangen.Wie heißt es so schön in dem Siebenbürgenlied, in dem wunderschönen Siebenbürgenlied? „Siebenbürgen, Land des Segens, Land der Fülle und der Kraft, mit dem Gürtel der Karpaten um das grüne Kleid der Saaten, Land voll Gold und Rebensaft.“ Das hat mich tief beeindruckt und ich darf Ihnen sagen: Sie haben ein wunderschönes Land in Siebenbürgen, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute und morgen einen wunderschönen Festtag beim Heimattag hier im wunderschönen Dinkelsbühl.