Wie der Heimattag 2023 ins Internet kam

Der Heimattag in Dinkelsbühl wurde auch in diesem Jahr ausführlich auf dem YouTube-Kanal und den sozialen Kanälen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland dokumentiert. Der größte Teil der Filmaufnahmen wurde live produziert und übertragen. Siebenbuerger.de hat zudem weitere Filme und Fotoserien veröffentlicht.

Interviewerin Natalie Bertleff mit den Kameraleuten Manuel Krafft (links) und Patrick Krestel. Foto: Siegbert Bruss

Hermann Depner hat das Video-Mischpult und den Schrannenfestsaal im Blick. Foto: Robert Sonnleitner

Das Team „Festzelt“ und die Interviewerinnen des Teams „Schranne“ mit Stargast Daniela Alfinito (3. von rechts). Foto: Melissa Schnabel

Die Planungen für das Streaming-Programm und die einzusetzende Technik wurden von Hermann Depner koordiniert. Nach den Erfahrungen vom Vorjahr wurden die Aufgaben diesmal auf zwei Film-Teams aufgeteilt, so dass man die Technik nicht mehr zwischendurch umziehen musste.Das erste Team von Siebenbuerger.de und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), angeführt von Hermann Depner, war hauptsächlich in und vor der Schranne tätig. Die Veranstaltungen wurden mit mehreren Kameras gefilmt, der Trachtenumzug z.B. mit fünf Kameras. Ein weiterer Höhepunkt waren die Filmaufnahmen bei der Volkstanzveranstaltung der SJD mit 25 Tanzgruppen. Hinter den Kameras waren Manuel Krafft, Patrick Krestel, Günther Melzer, Robert Sonnleitner und Max Köber im Einsatz. Ein besonderes Lob verdient der elfjährige Max Köber aus Hermannstadt, der dem Team „Schranne“ mit seiner Kamera wertvolle Unterstützung leistete. Sein Können und sein Wissen hinterließen einen bleibenden Eindruck und sein Engagement erst recht.Die Akteure hinter der Kamera und am Videomischpult stellten ihre eigene Technik kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich wurden über den Verband Profitechnik von der Firma „SHOWEM GmbH“ wie Videofunkstrecken und ein Intercom-System ausgeliehen. Der Ton in der Schranne wurde entweder über das Mischpult der Firma „HIGHLIGHT Light and Sound“ unter der Leitung von Thomas Gerbeth oder über das Mischpult der Siebenbürger Musikanten Pfungstadt bzw. des Trios Amazing Music bereitgestellt.Das zweite Team – es wurde von Radio Siebenbürgen gestellt – sendete aus dem Festzelt unter der Leitung von Dominik Jakobi. Auch hier waren mehrere Kameras im Einsatz, die abgemischt und über Mobilfunk als Audio- und Videostream gesendet wurden. Der Ton kam direkt vom Mischpult der „Combo Band“ bzw. vom Mischpult der Festzeltanlage. Die Technik wurde hier ebenfalls von den Beteiligten kostenlos zur Verfügung gestellt. In den Pausen der Musikbands gesellten sich verschiedene Interviewpartner zu den Moderatoren Heinz-Jürgen Schnabel, Dominik Jakobi und Hans-Oswald Tholesch, die ihre Besucher mit einem geheimen Elixier belohnten.Dieses Team übernahm am Sonntag auch die Übertragung des Gottesdienstes und der Preisverleihungen aus der St.-Pauls-Kirche. Der Livestream der beiden Veranstaltungen lief allerdings nicht wie geplant, weil die Übertragung wegen der schlechten mobilen Datenverbindung unterbrochen wurde. Abbrüche gab es leider auch bei den Übertragungen in und vor der Schranne. Besonders irritierend und ärgerlich waren die Unterbrechungen während des Trachtenumzugs, die auf den Online-Plattformen für Unmutsäußerungen sorgten. Hier gab es einen teilweisen Ausfall der Videofunkstrecke und einen Wackelkontakt beim Netzteil des Videomischpults.Neben den Livestreams wurden auch Interviews mit Bands, Partygästen, Politikern, Veranstaltern, Sportlern und Preisträgern geführt. Das neue Interviewteam, bestehend aus Natalie Bertleff, Rhea Klein und Jonas Alischer, hat sich bewährt. Siegbert Bruss führte Interviews mit den beiden Kulturpreisträgern. Günther Melzer übernahm die Nachbearbeitung der Interviews und veröffentlichte sie auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes, wie YouTube ( www.youtube.com/@Siebenbuerger ), Facebook ( www.facebook.com/siebenbuerger.de ), Instagram ( www.instagram.com/siebenbuerger/ ) und TikTok ( www.tiktok.com/@siebenbuerger.de ).Einer großen Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor auch die Fotoserien auf Siebenbuerger.de ( www.siebenbuerger.de/medien/fotos/heimattag-2023/ ), in denen die Schönheit und die Vielfalt der siebenbürgischen Trachten besonders gut zum Vorschein kommen.Das Film-Team, zu dem auch Hans-Detlev Buchner gehört, wird sich nach dem Heimattag zusammensetzen und analysieren, was gut funktioniert hat und was verbessert werden kann, um beim Heimattag 2024 erneut ein anspruchsvolles digitales Angebot zusammenzustellen. Trotz der technischen Schwierigkeiten bot das Livestream-Programm eine gute Alternative für diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, sowie für die Gäste, die vor Ort waren und das Geschehen im Nachhinein verfolgen wollten.

hdb