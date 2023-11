13. November 2023

Machen Sie mit bei der Umfrage: Musik beim Heimattag in Dinkelsbühl

Wie jedes Jahr machen wir, die Veranstalter vom Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, uns Gedanken über die Musikbands und zusätzlichen Stars, die im Festzelt für Tanz und Unterhaltung sorgen. Soll beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten 2024 in Dinkelsbühl, neben den siebenbürgischen Bands am Freitagabend auch ein Stargast im Festzelt auftreten? In den vorigen Jahren konnten wir zum Beispiel Nik P., Feuerherz, Jürgen Drews und Daniela Alfinito für die musikalische Eröffnung des Heimattages gewinnen.

Stimmungsvolle musikalische Eröffnung des Heimattages 2022 im Festzelt auf dem Schießwasen in Dinkelsbühl. Foto: Jürgen Kotsch Vor Kurzem haben wir diese Frage auf Instagram gestellt, knapp 600 Personen haben geantwortet. Dabei wurden verschiedene Künstler vorgeschlagen, doch lassen sich nicht alle Vorschläge umsetzen. So gibt es bekannte Musiker, die gar nicht im Festzelt auftreten. Andere können wir uns finanziell nicht leisten usw. Wir möchten gerne Ihre Meinung dazu wissen und in unsere Planungen einfließen lassen. Die Umfrage finden Sie auf der Webseite des Verbandes unter



Wir sind neugierig auf Ihre Abstimmung und werden das Ergebnis gerne in der Weihnachtsausgabe (Folge 20 vom 18. Dezember) der Siebenbürgischen Zeitung bekannt geben. Vielen Dank fürs Mitmachen! Ingwelde Juchum

Schlagwörter: Heimattag 2024, Umfrage, Musik

