Landesverband Bayern: Mit Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, die Weihnachtszeit ist meiner Meinung nach eines der schönsten Ereignisse im ganzen Jahr. Es ist eine schöne Tradition am Ende des Jahres, etwas zur Ruhe zu kommen und sich mehr Zeit zu nehmen für das, was wichtig ist, die Familie und Freunde. Man kommt zusammen, beschenkt sich gegenseitig und erzählt, was man das Jahr über so erlebt hat. Auch wenn 2023 gefühlt viel zu schnell vergangen ist und auch negative Nachrichten von Krieg im Vordergrund standen, war es doch für uns ein ereignisreiches und gelungenes Jahr.

Werner Kloos

Wir alle können auf viele positive Ereignisse zurückblicken: sei es eine schöne Familienfeier anlässlich einer Hochzeit oder eines runden Geburtstages, die Geburt eines Kindes im Bekanntenkreis oder die vielen gut besuchten Veranstaltungen in den jeweiligen Kreisgruppen.Im Landesverband Bayern hat sich im letzten Jahr wieder einiges getan, wir haben verschiedene Projekte abgeschlossen und andere auf den Weg gebracht. Intensiv beschäftigt haben wir uns mit unserem 75-jährigen Jubiläum, das wir am 19. Oktober 2024 in der Meistersingerhalle in Nürnberg mit Ihnen zusammen feiern wollen. Bei dieser Feier ist jeder Einzelne gefragt, nur zusammen können wir aus dieser Veranstaltung ein unvergessliches Fest machen.Gerade jetzt blicken wir darauf zurück, was das alte Jahr gebracht hat – manches weniger erfreulich, aber auch viel Gutes. Stellen Sie gerade jetzt an Weihnachten und zum Jahreswechsel die positiven Dinge in den Mittelpunkt: Anstrengungen, die sich gelohnt haben, Wünsche, die in Erfüllung gegangen sind.Ich möchte das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel zum Anlass nehmen und Danke sagen. Ein besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen. Euer unermüdlicher Einsatz stärkt unsere Gemeinschaft und gibt Hoffnung. Den Mitarbeitern der Geschäftsstelle danke ich für die gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das entgegengebrachte Vertrauen und die gewährte Unterstützung.Liebe Landsleute, genießen Sie Weihnachten und den Jahreswechsel im Kreise Ihrer Familie und Freunde! Stellen Sie die wirklich wichtigen und schönen Seiten des Lebens in den Vordergrund!Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr! Bleiben Sie vor allem gesund!

Ihr Werner Kloos, Landesvorsitzender