Joachim Herrmann: „Herkunft ist wichtig, um eine starke Zukunft gestalten zu können“

Der Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, hat den Siebenbürger Sachsen für ihren außerordentlichen Beitrag zum Aufbau und zur Fortentwicklung Bayerns gedankt. „Der Wille mitzugestalten und anzupacken sowie das vielfältige ehrenamtliche Engagement machen die Siebenbürger Sachsen zu einem großen Gewinn für unsere Gesellschaft“, betonte der Innenminister in seiner Festrede beim Heimattag am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, in Dinkelsbühl. Die Siebenbürger Sachsen lebten „auf vorbildliche Weise vor, wie die Bewahrung von lebendiger Kultur und Tradition funktioniert“, ihre reiche Kultur sei „ein wertvoller Bestandteil der gesamten deutschen Kultur“. Sie genießen daher die volle Wertschätzung des Freistaates Bayern und werden über das vor vier Jahren in München gegründete Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen gefördert. Zudem würdigte Herrmann die Verbundenheit der Siebenbürger Sachsen zu ihrer alten und neuen Heimat sowie ihren wichtigen Beitrag zu einem vereinten Europa. Joachim Herrmanns Rede wird im Folgenden im Wortlaut wiedergegeben.

Redner bei der Kundgebung vor der Schranne: Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration. Foto: Petra Reiner

Lob auf Dinkelsbühl

75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“

Aufbauarbeit und Leistung der Aussiedler und Spätaussiedler

Siebenbürgische Traditions- und Identitätspflege

Vorbildlicher Beitrag zum vereinten Europa

Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Rainer Lehni, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, lieber Herr Bernd Fabritius, lieber Josef Hovenjürgen, lieber Sergiu Nistor, lieber Dr. Daniel Zikeli, liebe Frau Botschafterin Stănescu, lieber Herr Heiko Hendriks, liebe Festgäste aus Siebenbürgen, aus der fränkischen Umgebung und letztendlich aus allen Teilen Europas! Vielen Dank an Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer für die Gastfreundschaft als Bürgermeister, Stadträte, stellvertretender Landrat, alle hier. Herzlich willkommen auch im Namen unseres bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, herzlich willkommen in Franken in Dinkelbühl!Ich freue mich sehr, den 74. Heimattag der Siebenbürger Sachsen gemeinsam mit Ihnen hier feiern zu können. Völlig zu Recht, lieber Herr Christoph Hammer, hat der Nachrichtensender CNN die Stadt Dinkelsbühl zu einer der schönsten Städte Europas gewählt. Darüber hinaus trägt die Stadt bereits seit vielen Jahren die Auszeichnung „schönste Altstadt Deutschlands“. Was aber nicht heißt, dass diese Stadt nicht auch eine starke Zukunft hätte. Und das sehen Sie, wenn Sie heute durch Dinkelsbühl gehen, was da alles in die Zukunft investiert wird. Es ist ein idealer Ort, damit sich auch die Siebenbürger Sachsen hier treffen können. Vielen Dank für die Gastfreundschaft!Die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen ist ein wesentlicher Kulturträger und damit inzwischen auch ein bedeutender Teil bayerischer Identität. Und in diesem Jahr kommen wir zu einem ganz besonderen Heimattag zusammen: Vor genau einem Dreivierteljahrhundert wurde der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland gegründet. Ich freue mich also umso mehr, heute bei Ihnen zu sein, und gratuliere auch meinerseits, im Namen des Freistaats Bayern, der Staatsregierung und des Landtags sehr herzlich zu diesem großartigen Jubiläum! Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag und alles Gute jedenfalls mal für die nächsten 25 Jahre, bis wir den Hundertsten da feiern können.Als bayerischer Politiker freut es mich natürlich besonders, dass die Siebenbürger Sachsen nicht nur in Dinkelsbühl, sondern auch im Freistaat Bayern fest verwurzelt sind. Der Bundesvorstand des Verbands hat seinen Sitz in München. Gleichzeitig gibt es bei uns in Bayern einen sehr starken Landesverband und über 40 Prozent der Mitglieder des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sind in Bayern zuhause! Das ist ein starkes Zeichen. Das zeigt, dass offensichtlich nicht nur Dinkelsbühl, sondern auch viele Orte in Bayern sehr viel Gastfreundschaft entwickelt haben und die Siebenbürger Sachsen heute ganz selbstverständlich zu Bayern gehören.Der heutige Heimattag steht unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“. Das Motto verweist auf die starke siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft und ruft uns alle dazu auf, uns aktiv in diese Gemeinschaft einzubringen. Und wenn ich mich hier umschaue – und diesen wunderbaren Trachtenumzug hier erlebt haben –, dann stellen wir fest: Da sind viele Menschen nicht nur in ihren Trachten unterwegs, sondern da sind viele Menschen unterwegs, die mit ihrer inneren Überzeugung zu dieser großartigen Tradition der Siebenbürger Sachsen stehen. Und ich denke, das ist wichtig. Es ist nämlich wichtig, sich seiner Herkunft bewusst zu sein, um eine starke Zukunft gestalten zu können.Liebe Siebenbürger Sachsen, wir in Bayern können uns wirklich glücklich schätzen, dass Sie bei uns Ihre Heimat gefunden haben. Zusammenhalt, gegenseitige Hilfe, Fleiß und Leistungswille sind bei Ihnen lebendige Werte. Ihre reiche Kultur ist ein wertvoller Bestandteil der gesamten deutschen Kultur, auch wenn das mancher in Berlin noch nicht so ganz begriffen hat! Der Wille mitzugestalten und anzupacken sowie das vielfältige ehrenamtliche Engagement machen die Siebenbürger Sachsen zu einem großen Gewinn für unsere Gesellschaft.Die damaligen Aussiedler und Spätaussiedler haben maßgeblichen Anteil am Aufbau und der Fortentwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Und ich sage das ganz bewusst: Wir in Bayern sind dankbar dafür, was auch Siebenbürger Sachsen in den letzten sieben Jahrzehnten zum Aufbau Bayerns, zur starken Fortentwicklung, zur Zukunftsfähigkeit unseres Bayernlandes beigetragen haben. Vielen herzlichen Dank für dieses großartige Engagement mitten in unserem Land.Liebe Siebenbürger Sachsen, seit Jahrzehnten gestalten Sie unser Land mit und bereichern es mit Ihrer Kultur. Sie sind hier in Bayern gar nicht mehr wegzudenken – auch wenn Ihre Wurzeln natürlich immer noch weit nach Siebenbürgen reichen. Die alte Heimat tragen Sie weiter fest in Ihren Herzen.Der Verband der Siebenbürger Sachsen pflegt und fördert die siebenbürgische Tradition und Identität. Die Heimatortsgemeinschaften sind Hüter des kulturellen Erbes. Die vielen Kulturschaffenden und Kulturgruppen der Siebenbürger Sachsen präsentieren sich bei vielen Gelegenheiten. Kurzum, Sie, liebe Siebenbürger Sachsen leben uns hier in Bayern auf vorbildliche Weise vor, wie die Bewahrung von lebendiger Kultur und Tradition funktioniert. Das ist uns wichtig, das ist ein anderes Kulturverständnis als das offensichtlich die Kulturbeauftragte der Bundesregierung in Berlin hat.Ich darf Ihnen auf jeden Fall sagen: Sie haben die volle Wertschätzung und den Respekt des Freistaats Bayern und auch unsere Unterstützung bei der Bewahrung Ihrer Kultur, meine Damen und Herren!Ein Beispiel ist das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, das in München errichtet worden ist und von Frau Kerstin Arz geleitet wird. Wir unterstützen das auch aus Mitteln des bayerischen Haushalt kräftig, und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wie wir gerade auch in 21. Jahrhundert, auch in einer neuen Generation wieder vorführen, bewusst machen können, lebendig erhalten können, was diese kulturelle Traditionen ausmacht. Damit das Kulturgut der Siebenbürger Sachsen noch möglichst lange erhalten bleibt, das hat Herr Rainer Lehni gerade auch angesprochen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Generationen ganz wichtig. Das gelingt dank der großen Gruppe der aktiven Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) besonders gut.Ich habe mich auch gefreut, dass man bei diesem Festzug sehen konnte, wie viele junge Menschen unterwegs waren, wie viel Jugend dabei war, aber auch viele kleine Kinder mit dabei waren. Das heißt es ist auch entsprechend Nachwuchs bei den Siebenbürger Sachsen da. Und das lässt entscheidend positiv in die Zukunft blicken. Ja, denn ein Großteil der Zukunft dieser Volksgemeinschaft liegt in den Händen der Jugendlichen.Und es ist schließlich wichtig, und dafür möchte ich mich heute ausdrücklich bedanken, dass es in den letzten 30 Jahren gelungen ist, wieder länderübergreifend stärker zusammenzuarbeiten. Die Siebenbürger Sachsen sind echte Brückenbauer nach Rumänien und zu einem vereinten Europa geworden. Ich nenne als persönliches, herausragendes Beispiel den großen Freund Bayerns Klaus Johannis, den rumänischen Staatspräsidenten. Seit fast zehn Jahren ist er im Amt. Er hat mit seiner Art, Politik zu machen, in ganz Europa Anerkennung gefunden und nicht von ungefähr den Karlspreis (2020) erhalten. Ich denke wir können alle gemeinsam stolz darauf sein, dass es Klaus Johannis gibt. Er ist ein Beispiel dafür, wie man in Rumänien solche Traditionen, solche Selbstbewusstsein, solche Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Wertschätzen von kultureller Tradition, sowohl der rumänischen wie der siebenbürgisch-sächsischen, zum Erfolg führen kann. Vielen Dank für solch großartiges Engagement.Und deshalb freue ich mich, dass die rumänische Botschafterin und die rumänische Generalkonsulin heute da sind. Das ist großartig. Wir sind heute alle zusammen in der Europäischen Union, kürzlich ist Rumänien vorerst auf dem Luft- und Seeweg dem Schengen-Abkommen beigetreten.Liebe Siebenbürger Sachsen, durch Ihre Verbundenheit mit der alten und der neuen Heimat festigen Sie auch die verbindenden Werte dieses gemeinsamen Europas in besonderem Maße. Damit leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag zu einem vereinten Europa, über dessen Zukunft wir alle bei den Europawahlen am 9. Juni wieder abstimmen dürfen. Und ich sage ganz bewusst „abstimmen dürfen“. Gerade auch die Siebenbürger Sachsen wissen, was es bedeutet hat, über die Jahrzehnte, erst in uralten Zeiten und dann in der kommunistischen Zeit eben kein freies Wahlrecht zu haben. Allein dieses erst mal wertzuschätzen, dass wir in Europa des Recht auf freie, geheime Wahl haben und jeder von uns frei, unabhängig und geheim abstimmen kann in seinen Meinungen. Das ist eine großartige Sache, die es leider zurzeit in eher weniger Ländern der Welt gibt als noch vor zehn-zwanzig Jahren.Es geht jetzt darum, wie wir insgesamt Europa und unser deutsches Vaterland weiter gestalten. Wir feiern ja nicht nur 75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen, wir feiern in der kommenden Woche auch 75 Jahre Grundgesetzt, Verfassung, die am 23. Mai 1949 von Konrad Adenauer als Vorsitzender des Parlamentarischen Rates verkündet und unterzeichnet wurde. Eine Verfassung, die uns in Deutschland seither eine großartige Entwicklung beschert und erlaubt hat, ein Land in Frieden und Freiheit aufzubauen.Das ist nicht selbstverständlich, meine Damen und Herren! Ich denke, dass wir heute in dem wieder vereinigten Deutschland in Frieden und Freiheit gemeinsam leben können, dass wir gemeinsam einen Wohlstand haben, der auch weltweit nicht selbstverständlich ist. Zu dem alle Generationen und auch die unterschiedlicher Herkunft, wie auch die Siebenbürger Sachse, beigetragen haben. Das dürfen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen. Es geht darum, auch bei den Wahlen für das Europäische Parlament die Grundlagen dafür zu legen, dass sich ganz Europa in Frieden, Freiheit und Wohlstand weiterentwickelt. Wir wollen nie mehr in einer nationalsozialistische Diktatur leben. Wir wollen auch nie mehr eine kommunistische Diktatur erleben, und wir brauchen auch kein Kalifat in Deutschland, sondern Frieden, Freiheit in einer rechtsstaatlichen Republik! Das soll unsere Zukunft sein in ganz Europa!Ich danke allen, die heute hergekommen sind, die das organisiert haben, ich danke nochmals den Dinkelsbühlern für ihre Gastfreundschaft. Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Heimattag, viele anregende Gespräche und schöne Stunden. Weiterhin alles Gute, stabile Gesundheit, viel Glück, Gottes Segen und ein gesegnetes Pfingstfest! Vielen Dank!