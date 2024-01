Trotz der schwierigen außen- und innenpolitischen Lage mit Kriegen, Bauernprotesten und Streiks lud Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU) am 12. Januar 2024 zum traditionellen Neujahrsempfang in die Münchner Residenz ein. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland war durch die Ehrenvorsitzende Herta Daniel und die Frauenreferentin des Landesverbands Bayern, Christa Wandschneider, vertreten.

Neujahrsempfang in der Münchner Residenz. Beim Defilee wurden die beiden Vertreterinnen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen Christa Wandschneider (Erste von links) und Herta Daniel (rechts) von Karin Baumüller-Söder und Ministerpräsident Dr. Markus Söder persönlich begrüßt. Bildquelle: Bayerische Staatskanzlei

Bei dem zweieinhalbstündigen stündigen Defilee wurden die Gäste von Söder und seiner Frau Karin Baumüller-Söder persönlich begrüßt. In der Münchner Residenz fanden sich rund 1800 Gäste aus allen Regionen Bayerns ein, darunter Minister und Abgeordnete aus Bund und Land sowie viele Prominente aus Kultur, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft.Der Ministerpräsident hielt gegen 20.30 Uhr im Kaisersaal der Residenz eine Begrüßungsansprache, in der er betonte, dass nicht nur Politprofis und Wirtschaftsleute, prominente Vertreter aus Kultur, Wirtschaft, Religion und Sport, sondern auch solche geladen waren, die sich ehrenamtlich engagieren und helfen und anderen Mut machen. Im Mittelpunkt standen all diejenigen, die sich das ganze Jahr für andere einsetzen und ihnen ­Optimismus, Mut und Hoffnung geben. Dieser Zusammenhalt zeichne Bayern aus, so Markus Söder. Als besondere Ehrengäste waren viele derjenigen dabei, die Hilfestellung bei den schweren Unwettern im letzten Sommer geleistet hatten. Es sei ein großes Privileg, so vielen Menschen persönlich Danke sagen zu dürfen. Seiner Ansicht nach sei Bayern das schönste Land der Welt, ein wachsendes Land, wo die Menschen glücklich seien. Im Anschluss fand der Neujahrsempfang in den Sälen der Residenz statt. Es war wie jedes Jahr einer der Höhepunkte zum Auftakt des politisch-gesellschaftlichen Jahres in Bayern.